Krejčíková zažehnala rozpaky, dál vyzve novou parťačku Siniakové: Neřeším to

„S výkonem jsem moc spokojená, dařilo se mi od začátku do konce. Dobře jsem podávala, dobře jsem ji tlačila a jsem ráda, že jsem zahrála povedený zápas,“ hodnotila turnajová devítka Krejčíková na tiskovce v Melbourne výhru nad Korpatschovou.

Nerozhodil vás ani odklad začátku utkání kvůli dešti?

Bylo to nepříjemné, soupeřka si navíc brzy vzala medical time out, ale já se snažila připravit, abych předvedla co nejlepší výkon, ať už zápas začne kdykoliv. Na kurtu už jsem se cítila určitě lépe než v prvním kole.

V úvodním duelu proti Japonce Hontamaové jste ztrácela 2:6 a 1:3, co vám pomohlo ke zlepšení?

Na tiskovce jsem byla se svým výkonem docela nespokojená a cítila jsem to tak i na kurtu, ale když jsem se pak na zápas v klidu podívala, tak už mi nepřišlo, že jsem hrála tak špatně. Výkon nebyl úplně suverénní, ale probojovala jsem se tím a jsem ráda, že teď už jsem hrála líp. Pomohly mi dva dny volna, docela dost jsme potrénovali a snažili se opravit nějaké věci, ve kterých jsem trošku tápala. A dneska jsem je předvedla docela dobře.

Studovala jste slabiny ve hře Němky Korpatschové, 80. tenistky světa?

Když jsem se na ni dívala, zdálo se mi, že bude hrát dobře odzadu a docela slušně běhat. A že bude mít lepší první servis a naopak trochu horší druhý. Takže jsem věděla, že právě proti druhému budu muset být agresivní, snažit se jí tlačit a jít i trochu na riziko, abych body uhrávala.

Čím ještě jste si zařídila pohodlné vítězství?

Velmi dobře jsem servírovala, tím jsem si opravdu hodně pomohla. Možná až na jeden game ve druhém setu, kdy jsme se trochu tahaly a soupeřka měla i nějaké brejkboly, tak jsem podávala opravdu dobře.

Australian Open Příloha iDNES.cz

Těšila vás podpora českých příznivců?

Všimla jsem si na konci, že v hledišti bylo i pár českých vlajek, jedna s nápisem Brno. Během zápasu jsem to moc nesledovala, ale jsem moc ráda, že čeští fanoušci přišli a fandili mi. Určitě mi pomohli.

Ve třetím kole vás čeká Australanka Storm Hunterová.

Hrály jsme spolu už hodně dávno, ve čtvrtek budu mít jiné povinnosti, až pak se podíváme na nějaký její zápas a uděláme strategii. Těším se, už jsem ve třetím kole a budu se snažit dojít co nejdál.

Budete se chtít vytáhnout o to víc, že Hunterová je po vás nová deblová spoluhráčka Kateřiny Siniakové?

Tohle nemá žádnou roli, neřeším to.