Plíšková se dál souží. Klesá v žebříčku, ale ne na mysli: Příště hvězdu porazím

„Asi jsem momentálně v pozici i věku, kdy se žebříčkem nechci moc zaobírat. Už jsem dosáhla svého, takže teď nebudu řešit, jestli jsem dvacátá, třicátá nebo padesátá,“ líčila v úterý po brzkém vyřazení z úvodního grandslamu sezony českým reportérům v Melbourne.

„Samozřejmě vím, že mi teď vypadnou nějaké body, ale jediné, co budu řešit, je, abych se dostala na turnaje. Sama vím, že můžu porazit i dobré hráčky.“

Ve 31 letech ještě nemíní raketu nadobro odložit, pořád zarputile trénuje, chce objíždět prestižní akce, tenis ji stále baví. Zároveň se ale potýká s přibývajícími a stále palčivěji se projevujícími zdravotními neduhy, mladším sokyním vesměs nestačí.

Už loňskou sezonou se protrápila, po slibném začátku v podobě účasti mezi poslední osmičkou Australian Open od dubna až do konce roku ani na jednom podniku neslavila dvě vítězství za sebou.

A v roce 2024 zatím ze čtyř duelů uspěla jen v jediném: porazila sice vracející se hvězdu Naomi Ósakaovou, ale padla s Jelenou Ostapenkovou i Kateřinou Siniakovou a v úterý v Melbourne nevyzrála ani na světovou trojku Jelenu Rybakinovou.

„Všechny zápasy, které jsem odehrála, byly s kvalitníma holkama,“ hodnotí. „Tenis v sobě pořád mám, občas to chce i štěstí ve hře nebo na los. Výkon, který jsem předvedla proti Rybakinové, by na většinu tenistek mimo první pětku stačil. Musím tak hrát se všemi, soustředit se na každý zápas, a když budu hrát takhle, bude to dobré.“

Neztrácí optimismus, pár pozitiv může čerpat i z vystoupení na Australian Open. Byť do něj zasáhla jen v epizodní roli, jednu z favoritek na titul trápila. V tiebreaku první sady proti ní měla tři setboly.

„Ona je výborná hráčka, momentálně jedna z těch s nejlepší formou. Na jednu stranu jsem ráda, že jsem s ní dokázala držet krok, na druhou stranu mě porážka mrzí, protože jsem šance měla,“ bilancovala po prohře 6:7 a 4:6.

Jelikož se jen těsně nevešla mezi nasazené, los v podobě loňské finalistky rozhodně nemohla označit jako příznivý. „Soupeřka byla na první kolo těžká. Ne že bych ji nemohla porazit, vyhrát se dá všechno, zápas jsem měla ve svých rukou. Kdybych kolo nebo dvě udělala, mohla bych dojít daleko jako v minulých letech. Škoda,“ posteskla si.

A hned vyhlásila smělý cíl: „Kdybych byla nasazená, tak s ní v prvním kole nehraju, takže příští rok musím být nasazená.“

Počítá tedy s tím, že se do Melbourne vrátí, pořád ji pohání silná motivace. V úvodu sezony ji těší, že se nepotýká s výraznými zdravotními omezeními, loni ji sužovalo zejména bolavé zápěstí.

„Teď se cítím docela dobře, i když už to nikdy nebude úplně stoprocentní,“ zasmála se. „Dál se porvu v plném režimu, co jiného mi zbývá. Natrénováno mám dobře, odehrála jsem pár dobrých zápasů, pojedu třeba na nějaký menší turnaj a uvidíme, jak to půjde.“

Věří, že si smůlu v podobě krutého losu vybrala a že na dalších štacích už na Rybakinovou a další hvězdy Igu Šwiatekovou či Arynu Sabalenkovou takhle brzy nenarazí.

A kdyby je náhodou potkala? „Tak je prostě nějak porazím,“ nerozpakuje se česká bojovnice.