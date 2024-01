ONLINE: České derby na Australian Open, hrají i Vondroušová a Kopřiva

Los je smolně svedl ke třetímu vzájemnému duelu. Nosková a Bouzková se utkaly už před dvěma lety v Praze a také na US Open. V obou případech se radovala zkušenější Bouzková, v New Yorku ovšem musela o výhru usilovat ve třech setech. Pokud uspěje i v Melbourne, projde přes první fázi australského grandslamu podruhé v kariéře.

Zato Nosková si užívá premiéru v hlavní soutěži úvodního turnaje velké čtyřky. Loni skončila už v prvním kole kvalifikace, když na ni dolehla únava z finálového tažení v Adelaide. Letos zářila v Brisbane, kde padla až v semifinále s Kazaškou Rybakinovou (3:6, 2:6). A nyní může pomýšlet na další kariérní milník.

V akci wimbledonská šampionka

V nové sezoně odehrála Vondroušová kvůli problémům s kyčlí jen dva singlové duely na United Cupu, oba na tři sety. S Číňankou Čeng Čchin-wen prohrála, naopak Srbu Danilovičovou udolala. V Melbourne chce navázat na rok 2021, kdy prošla do osmifinále, poté dvakrát končila ve třetím kole.

Na úvod si musí sedmá nasazená tenistka poradit s úspěšnou kvalifikantkou Ukrajinkou Jastremskou, s níž má vyrovnanou bilanci. Světovou hráčku číslo 96 porazila předloni v Dubaji 7:5 a 6:4, v roce 2018 naopak na antuce v Budapešti smutnila po prohře 6:7, 2:6.

Velká premiéra pro Kopřivu

V kvalifikaci Kopřiva neztratil ani set, a tak si poprvé v kariéře vychutnává účast v hlavní soutěži grandslamu. Aktuálně 132. muž žebříčku bojuje poprvé v kariéře s Američanem Kordou, jemuž náleží 29. pozice světového pořadí.

Korda si během přípravy na Australian Open zahrál v Brisbane a Adelaide s celkovou bilancí dvou výher a dvou porážek. Na druhém turnaji ukončil jeho putování v semifinále pozdější vítěz Jiří Lehečka.

Menšík vyzve předloňského čtvrtfinalistu

Před dvěma lety se Menšík v Melbourne probojoval do finále juniorky, nyní si poprvé vyzkouší hlavní soutěž mezi dospělými. Bezpochyby by rád zopakoval výkon, který předvedl při premiéře na US Open, kde loni došel až do třetího kola.

V prvním mači na australském grandslamu vyzve čtvrtfinalistu z roku 2022 Kanaďana Shapovalova, aktuálně 116. hráč světa, který se vrací po dlouhém zranění, tehdy ztroskotal na pozdějším vítězi Španělu Nadalovi. Menšík za soupeřem, s nímž se utká vůbec poprvé, zaostává v žebříčku o necelých třicet příček.

Dostane se Siniaková po letech dál?

Jen v ročnících 2015 a 2018 prošla Siniaková v Melbourne přes první kolo, což dělá z Australian Open její nejméně úspěšný grandslam. Nepříjemné statistiky by mohla prolomit letos, v přípravě v Adelaide hladce porazila Karolínu Plíškovou a vypadla v osmifinále.

Los české tenistce, která je v žebříčku na 49. pozici, nabídl schůdnou soupeřku. Světová hráčka 84 Rumunka Cristianová hraje grandslamovou hlavní soutěž teprve popáté. Jediný vzájemný duel odehrály hráčky před dvěma lety v kvalifikaci turnaje v Dubaji a z výhry ve dvou setech se radovala Siniaková.

Nelehký úkol pro Lindu Fruhvirtovou

Na začátku sezony se Lindě Fruhvirtové nedaří – v přípravě vyhrála jediné za čtyř utkání, ještě navíc pouze v kvalifikaci. Pokud by chtěla v Melbourne pomýšlet na postup a obhajobu bodů z loňska, kdy došla senzačně do osmifinále, musí se výrazně zlepšit.

Už první krok je z kategorie náročných. Desátá nasazená Brazilka Haddadová Maiová bude v duelu jasnou favoritkou, osmnáctiletá Češka ovšem může v prvním vzájemném střetu silnou sokyni překvapit.

V akci Gauffová, Džábirová i Medveděv

Z vysoko nasazených tenistů začnou působení na australském grandslamu turnajová trojka Rus Medveděv či sedmička Řek Tsitsipas. Oba vyzvou soupeře ze druhé stovky žebříčku – Francouze Atmaneho, respektive Belgičana Bergse, který nahradil zraněného Itala Berrettiniho. Naskočí také Brit Murray, devátý nasazený Polák Hurkacz a domácí hvězda De Minaur.

V ženské části se představí vítězka loňského US Open Američanka Gauffová proti Slovence Schmiedlové, Tunisanka Džábirová se utká s Ukrajinkou Starodubcevovou.

