Čeští házenkáři se na MS ve skupině utkají s Německem, Polskem a Švýcarskem

Mistrovství světa bude od 14. ledna do 2. února příštího roku poprvé hostit trojice zemí, turnaj uspořádají Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Los rozdělil 32 účastníků do osmi čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první tři celky postoupí do další fáze turnaje, kterou budou čtyři šestičlenné skupiny. Následovat bude od čtvrtfinále vyřazovací fáze.

Český tým se představí na mistrovství světa poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého postoupili na šampionát poté, co v play off kvalifikace zdolali Rumunsko.