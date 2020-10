Podvádíte partnera ve své hlavě? Může to znamenat konec i touhu po změně

Když se ze vztahu vytratí pomyslný růžový háv prvotní zamilovanosti, my, ženy, jsme z toho lehce nesvé. Objeví se první pochybnosti a párové rozepře.

Je zcela přirozené, že po jistém čase, který je u každého vztahu jiný, nastane stereotyp. Lehké ochlazení citů. V ten moment přijde také menší nuda v ložnici. Jestli to postihne i vás, je jen ve vašich rukách. Pokud se posnažíte, samozřejmě tomu tak být nemusí.

Vraťme se však k myšlenkám na nevěru. Nejsou doménou pouze mužů, jak by se mohlo zdát. Pánové tvorstva mají však nálepku věčných proutníků, samců s touhou rozsévat a plodit.

Ať se vám to líbí nebo ne, touha po pomyslném zakázaném ovoci je přirozená a nevybírá si. Je čeho se bát? Záleží na tom, jak to doma máte. Nicméně výčitky nejsou na místě. Neděláte nic špatného.



Nevěru každý vnímá po svém. Vždy ale na své hříchy nahlížejte dvojmo, jak by bylo vám, kdyby partner dělal to, co vy!?

Zpozorněte!

Vize o sexu s (ne)známým mohou značit vnitřní nespokojenost s partnerem, ač si ji nemusíte uvědomovat. Pokud se oddáváte erotickým hrátkám ve své hlavě s někým jiným, než s tím, co leží po vaše boku, je rozhodně žádoucí zapracovat na stávající situaci. Vnést do současného života více vzruchu. Lépe a více komunikovat, rozebírat své i partnerovy potřeby.

Když nabudete dojmu, že vás nemravné představy dostávají do úzkých, cítíte se hůře a hůře, může jít o problém hlubšího významu. Prostřednictvím sexu totiž ventilujeme nespočet emocí.

Zkuste vypozorovat, kdy se myšlenky nejčastěji objevují. V jaké situaci, co se zrovna u vás doma odehrává. Pak teprve pochopíte, co vám tím podvědomí chce říci. Nikdy ale o tomto problému neříkejte své lásce. V tomto ohledu vás rozhodně nepochopí.

Jakmile ve vašich erotických představách hraje roli jiný muž, tomu současnému to rozhodně neříkejte!

Pak je tu další rovina: opravdová chuť něco změnit, odejít s tím, o kterém sníte, znáte ho, je vám v jeho společnosti dobře. Než učiníte krok do neznáma, vše důkladně promyslete.

Nemusíte zůstávat tam, kde nejste šťastná. Nicméně přijít o to, na čem nám záleží, jen kvůli chvilkovému pomatení smyslů, by byla obrovská škoda. Dnešní vztahy jsou křehké, je obtížné najít kvalitní polovičku, s níž vám to bude klapat a naleznete partnerské souznění.



Na vlně touhy

Myšlenky na nevěru jsou často neškodné, nicméně pokud se přehoupnete do stavu, kdy začnete povyražení mimo domov vyhledávat, například na sociálních sítích, už to na tak lehkou váhu neberte.

Je sexting nevinná hra nebo nevěra? Pánové jsou tolerantnější než dámy

Samozřejmě je potřeba zvážit také osobní úhel pohledu. Někdo totiž virtuální koketování a flirtování nepovažuje za přešlap ohrožující stávajícího partnera. Virtuální povyražení bere jako zpříjemnění fádních dní. Otázkou je, do jaké míry by to ovlivnilo vás, kdyby tomu bylo naopak. Zamyslete se…