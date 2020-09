Pagáčová: Hejty se mě nedotýkají. Smála jsem se tomu, co jsou lidi vyplodili

Nedávno naskočila do rozjetého vlaku seriálu Modrý kód. „I když ono to tak pro mě úplně cizí a neznámé prostředí zase nebylo, spoustu kolegů totiž znám z jiných projektů. A stejně tak to je se členy štábu. Bylo moc příjemné přijít do něčeho nového, přitom mezi známé a přátelské tváře,“ říká Patricie Pagáčová.