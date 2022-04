Je krásný a často nedosažitelný. Kdo orgasmus nezažívá a proč

Každý se tváří, že je součástí jeho života, ale je spousta těch, kolem kterých možná ani neprošel. Přesto to neradi přiznávají. Ovšem jejich sexuální život umí absence orgasmu značně znehodnotit a navíc je můžou po nějaké době erotické hrátky zcela přestat bavit.

Základní je podle odborníků se nestydět přiznat sobě i jiným, že orgasmus nezažíváte denně, týdně a možná ani měsíčně. Jen od toho se dá odrazit. Poslední průzkum v této oblasti navíc prokázal, že nejste sami. A tak nastal čas toto téma otevřít.

Abyste měli představu, jak se odborníci ke svým výsledkům dobrali, vězte, že na jejich zvídavé otázky odpovídalo celkem 3409 lidí. Ti neuváděli svá jména, tudíž se nemuseli dělat lepšími a výkonnějšími, protože nikdo nevěděl, koho konkrétně se sdělená informace týká.

Buďte k sobě i druhým upřímní

Mezi zjišťovanými skutečnostmi byly například: jsou Češi spokojeni s tím, jak často dosahují vyvrcholení při sexu? Předstírají i muži orgasmus? A jaké aktivity lidem pomáhají dosáhnout uspokojení?

Z výsledků obecně vyplývá, že o polovinu méně žen než mužů je s orgasmem zcela spokojených, i když vyvrcholení pro ně není vždycky to hlavní, co v intimitě hledají.

„Online dotazování jsme provedli už v říjnu loňského roku, ale zveřejnění celkových výsledků průzkumu jsme si záměrně nechali až na letošní leden,“ popisuje Vojtěch Sláma, zakladatel e-shopu pro zdravou sexualitu Yoo.cz, který výzkum realizoval.

Spokojenost s dosažením orgasmu Ženy: 40 % – jsem naprosto spokojená 33 % – celkem ano, ale chtěla bych častěji 27 % – nejsem spokojená Muži: 80 % – jsem naprosto spokojený 16 % – celkem ano, ale chtěl bych častěji 4 % – nejsem spokojený

Ženy se stydí, muži zase rádi popíjejí

Proč by vás to mělo zajímat? Třeba proto, že orgasmus má celou řadu prokázaných pozitivních účinků na psychiku i tělo. V prvé řadě dokáže člověka úplně zrelaxovat a zbavit stresu. Jenže právě ten anebo také psychická zátěž a únava jeho dosažení často brání.

Není to ale to jediné. A v této chvíli se vnímání překážek dost liší podle pohlaví. Například stud při vyjadřování toho, co k dosažení vyvrcholení potřebují, uvádí jako problém 26 procent žen oproti 8 procentům mužů.

U pánů je zase třikrát častější překážkou alkohol, který uvádí ve více než 40 procentech, zatímco dámy zůstávají na necelých 14.

Poznejte dobře své vlastní tělo

Co tedy dělat, pokud chcete svůj partnerský sexuální život zlepšit? Základním předpokladem je znát dobře své tělo. V tomto ohledu je potřeba experimentovat, protože jen skrz zážitek můžete zjistit, co vám doopravdy dělá dobře a co nikoli.

„Do objevování se žena může pustit sama, ale stejně tak může zapojit i svůj protějšek,“ radí psycholožka Zdeňka Pospíšilová, která se zabývá poradenstvím a terapií v oblasti intimity. „Nespoléhala bych na naznačování a odhodila pryč představu, že partner by měl vědět, co a jak. I přes vzájemnou blízkost neumí partner číst myšlenky,“ dodává.

Na hovory o sexu si vyhraďte čas

Proto se budete muset zbavit studu a na rovinu si povědět, co vám vyhovuje a co ne. A jak? Přímo po akci není pravá chvíle – tím vynulujete to dobré, co přinesla. Spíše si to nechte na nějakou volnou chvilku, která sexem nezavání, aby to bylo objektivně řečeno a stejně tak bráno.

Partneři mají mít podle psychologů dokonce vyhrazenou dvacetiminutovku týdně, kdy hovoří jen a pouze o sexu. Zní to možná podivně, ale vážně to není tak špatné.

Zpestřením, na kterém se ve svých touhách shodne velká část mužů i žen, je dominance a submisivita. Mohou být vyjádřeny čistě verbálně, ale také prostřednictvím různých her. „Nejenže pomáhají snižovat napětí a stres, ale skrze uvolnění, které přinášejí, mohou zároveň usnadňovat dosahování orgasmu a intenzivnějších prožitků,“ říká odbornice. Nezapomeňte ale, že s nimi musíte souhlasit a užívat si je oba – jinak to nemá vůbec žádnou cenu.

A dobrá zpráva na konec. I když vám to hned nepůjde, nezoufejte. Naprostá většina žen (92 procent) i mužů (79 procent) se shodne na tom, že dobrý je i sex, který orgasmem nekončí. Berte to tedy jako třešničku na dortu, kterou je fajn si někdy vychutnat. Pořád je tu ještě ta láska. A ta možná znamená přece jen víc.