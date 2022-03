Dnes ne, miláčku. Když ze vztahu vymizí sex, neznamená to nutně konec

Každý vztah se postupem času dostane do stereotypních kolejí snad ve všech ohledech, včetně sexu. Někdy ale může vyvstat problém, že chuť na intimnosti zcela vymizí, tedy u jednoho z partnerů. A co teď? Najít si milence, strádat do konce života, nebo jsou tu i jiné možnosti?