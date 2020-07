Ukrajinská dívka se dostala do knihy rekordů, má extrémně dlouhé vlasy

Ženy ve východní Evropě si tradičně vlasy hýčkají o trochu více než ženy v jiných částech světa. Dlouhé vlasy jsou vnímány jako symbol krásy. Málokterá žena nebo dívka z Ukrajiny nebo Ruska si vlasy stříhá. Vypěstovat si kštici sahající až na zem ale není jednoduchou záležitostí. Ne každý má tak kvalitní kadeře, které by se nelámaly a byly silné natolik, aby dorostly do požadované délky.

Jelena Korzenjuková to štěstí má. Na Ukrajině jí přezdívají Rapuncel, podle pohádkové princezny Lociky s dlouhými vlasy – ty má dlouhé dva metry a třicet pět centimetrů. Díky tomu se dostala do Guinnesovy knihy rekordů, kde je zapsána jako teenagerka s nejdelšími vlasy. Jak sama říká, starost o ně není jednoduchá. Mytí a foukání je záležitost na několik hodin. Nemluvě o česání, které také zabere dost času. To už ale Jelena bere jako rituál, bez kterého si nedokáže představit svůj den.

„Mám radost, že jsem se díky vlasům dostala do knihy rekordů. Doufám, že si své čestné místo budu dál držet. Vlasy si stříhat nehodlám,“ sdělila pro server Euronews.com.

Vlasy má Jelena většinou svázané do copu a pak do drdolu. Málokdo si tak může všimnout, jak je má doopravdy dlouhé.

Dosud byla za teenagerku s nejdelšími vlasy na světě považována Indka Nilanshi Patelová, která měla vlasy dlouhé metr a sedmdesát pět centimetrů. Tu ale s velkým náskokem Ukrajinka předběhla.

Celkově nejdelší vlasy na světě má Číňanka Xie Qiupingová. Ta je má dlouhé pět metrů a šedesát dva centimetrů.