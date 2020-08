Vietnamec si od školy nestříhal vlasy, teď je mu 92 a má pětimetrový „dred“

Pět metrů dlouhé vlasy zajisté neuvidíte každý den, 92letý muž žijící ve Vietnamu se ale přesně takovými pyšní. Nestříhá si je již osmdesát let a dokonce jim nevěnuje ani žádnou péči. Věří, že jak se člověk narodí, tak by měl také nedotčen zemřít. Z tohoto důvodu je ani nečeše. Myslí si, že pokud by vlasy ustřihl, zemřel by.