Žena si roky trhala vlasy, s poruchou pomohla terapie a paruky

„Kousala jsem si nehty už jako velmi malá holka. Máma mě to odnaučila tím, že mi pokaždé dala jednu libru, když jsem s okousáváním přestala. Přešla jsem k něčemu horšímu. Když jsem byla nervózní, začala jsem si vytrhávat vlasy. Fascinovalo mě, jak jsem vlas vytáhla a zkoumala jeho strukturu,“ zavzpomínala Hattie.

Léta se snažila přestat, protože byla ve škole šikanována kvůli svému vzhledu. Na vrchu hlavy neměla téměř žádné vlasy a spolužáci ji nazývali plešounem. Ani potupné posměšky Hattie nezastavily.

Posledních pár let nosila na hlavě příčesek a před lidmi nedávala znát, že by jí vlasy někde chyběly. „Nanesla jsem na povrch hlavy tmavou křídovou barvu, vlasy sepnula nahoře do drdolu a zakryla jsem veškerá holá místa,“ sdělila.

Změna v jejím chování nastala až ve chvíli, kdy si založila účet na Instagramu. Sledovala účty známých celebrit, jako je například Kim Kardashianová nebo její sestra Kylie Jennerová. Díky nim se odhodlala ke koupi paruky. „Měla jsem za to, že paruky nosí jen úplně plešaté ženy a je to něco, za co bych se spíš měla stydět. Jejich příspěvky mi změnily pohled na svět. Došlo mi, že na tom není nic divného, když je nosí i takové hvězdy. Několik jsem si jich objednala,“ pokračovala.

Nutkavé vytrhávání vlasů se nazývá Trichotillomanie. Jedná se o poruchu, která se vyskytuje u dětí i dospělých.

Dnes má doma paruky v několika barvách a jejich nošení si užívá. Navíc ji paruky odrazují od trhání vlasů a uklidňuje se jinou „zábavou“. Koupila si modelínu pro děti, a když má potřebu něco dělat, hraje si s ní. „Jsem na tom lépe i díky terapii. Když nevím co s rukama, hraji si s modelínou. Samozřejmě se někdy stane, že to nevydržím a zase se vrátím k vytrhávání. Je to však mnohem lepší,“ doplnila.

Celý příběh zveřejnila kvůli lidem, kteří mají stejné potíže a stydí se za ně. Ona sama dlouho otálela, zda o tom má mluvit. „Chtěla bych, aby všichni viděli, že nejsou sami. Jsou nás tisíce a tisíce. A také je dobré vědět, že je tu světlo na konci tunelu. A možná i zdraví lidé konečně pochopí, že jsme normální,“ dodala pro Daily Mail.