Tři roky bez šamponu a žena má dokonalé kudrliny a kvalitní vlasy

Šampon ženě nevyhovoval delší dobu. Objevovaly se lupy, pokožka na hlavě ji svědila, vlasy měla roztřepené, ztrácely svůj přirozený lesk, padaly a měnila se i jejich barva. Tak začala používat místo šamponu pouze jablečný ocet a oplachovala ho z vlasů vlažnou vodou.

Výsledky byly znát už po pár týdnech. Vlasy začaly být lesklejší, méně padaly a získávaly zpět svůj ztracený objem. Nyní si dokonce vlasy čas od času oplachuje dešťovou vodou, kterou si nasbírá.

Věří, že voda bez úprav a chlóru je pro vlasy ještě lepší. Stejně jako ona postupuje s úpravou vlasů i její partner a i on si prý nemůže tento způsob mytí vynachválit. Vlasy méně padají a to jako muž velmi oceňuje.

„Moje vlasy mi dávaly jasně najevo, že šampon jim nesvědčí. Myslela jsem si, že když ho nebudu používat, budou vlasy mastné a zplihlé. Po prvním umytí to tak vypadalo, ale po dalším už si vlasy zvykly a opravdu vypadaly lépe. Nepotřebujeme šampony, to nám radí pouze reklamy, ale pravda je jinde,“ myslí si žena. Všem radí, aby to alespoň na pár týdnů zkusily. Stačí používat jablečný ocet. Ideální doba je možná právě nyní, kdy celý svět bojuje s koronavirem a lidé zůstávají ve většině případů doma.

„Přestala jsem používat chemické přípravky na vlasy v roce 2017 a už je nikdy používat nezačnu. Tím jsem si jistá. Je to zbytečnost a nesmysl,“ doplnila pro server Mirror.co.uk žena, která se živí jako zdravotní sestra. Inspirovala nejen své kolegyně a rodinu, ale i široké okolí.

Někdy zatouží po tom, aby její vlasy voněly. Použije tak odvar z bylinek. Postačí levandule, máta nebo citron. Vlasům to neublíží a nijak je to nezatíží.