Osa střevo-mozek. Mikrobiolog o léčbě vlastní stolicí i vlivu na duševní zdraví

Před lety jsem dělala rozhovor s parazitologem Juliem Lukešem, který předpovídal, že náš střevní mikrobiom je v takovém stavu, že jednou budeme kupovat stolici od Papuánců. Myslíte, že přeháněl?

Řada studií potvrzuje, že užívání silnějších kombinací antibiotik, typicky například u léčby žaludečních vředů, vede k nevratné změně mikrobiomu – některé bakterie z krku, dutiny ústní, ze střeva zmizí a už se tam nikdy nevrátí. Přírodní národy pro nás opravdu mohou být takovou Noemovou archou mikrobiomu. Věřím, že do budoucna bude navrácení původních bakterií opravdu klíčové, aby se člověk uzdravil.

Mluvíte o transplantaci stolice? To je trend poslední doby?

Tato forma terapie není nová, už záznamy ze staré Číny mluví o léčení střevních infekcí pomocí pojídání takzvané žluté polévky. V minulém století začala medicína tento způsob léčby znovu objevovat. V České republice je průkopníkem fekální bakterioterapie pan profesor Petr Husa z Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Vyprávěl mi, že když o tom přijeli do Prahy přednášet, dělali si z nich legraci, co zase v Brně vymysleli.