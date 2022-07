Trápí vás zácpa? Vsaďte na potraviny, která vás střevních obtíží zbaví

Zácpa je porucha zažívání, která se projevuje neschopností vyprázdnit se. Pokud se však projeví v chronické podobě, může vás bolet kromě břicha i hlava, můžete být unavení a mít problémy se soustředěním. V těch nejhorších případech se mohou objevit hemeroidy, záněty střev či dokonce rakovina.

„Často je přitom zácpa výsledkem nezdravého chování, které člověk může sám změnit,“ říká odborník na výživu Martin Kudera, zakladatel společnosti Farma Živina, a dodává, že jednou z hlavních příčin zácpy je nedostatek vlákniny a správných bakterií v jídelníčku. Kromě toho může být příčinou nedostatek tekutin a pohybu.

Projímadla napáchají víc škod než užitku

Mnozí řeší zácpu pomocí projímadel. „Projímadla sice vypadají jako účinné řešení, rozhodně je však nedoporučuji, zvlášť pokud se o jejich používání předem neporadíte se svým lékařem. Mohou vám poškodit střevní sliznici a navíc si na nich můžete vybudovat návyk,“ varuje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse.

Nejlepším řešením je, když podpoříte pohyb střev, a to tak, že do jídelníčku přidáte víc vlákniny. Můžete to udělat v podobě ovoce a zeleniny, luštěnin, nebo celozrnného pečiva. Správné fungování střev podpoříte i přidáním pohybu.

Dejte si ráno na lačno panáka octa

Se zácpou můžete zatočit zavedením nějakého denního rituálu. „Z našich vlastních zkušeností mohu doporučit pití malého panáka nefiltrovaného octa na lačno po probuzení. Panáka si připravte s vodou (1 panák probiotického octa do 2 dl vody). Pořídit si můžete i ochucený ocet jako třeba máta a zázvor nebo jablečný ocet s medem,“ doporučuje Martin Kudera.

Jestliže se budete tohoto rituálu dlouhodobě držet, po pravidelném opakování by se vše mělo srovnat a s ranní stolicí nebudete mít problém.

Vezměte si na pomoc probiotika

Dalším pomocníkem na zácpu jsou probiotika. Tyto prospěšné bakterie najdete v zakysaných mléčných výrobcích, kvašené zelenině a v doplňcích stravy.

Odborník na výživu Martin Kudera potvrzuje, že mezi nejúčinnější probiotika patří fermentovaná zelenina – například ve formě korejského kimchi. „Kimchi salát je svěží, křupavý a tak akorát štiplavý. Obsahuje hromadu vitaminů, minerálních látek a probiotik. Kromě toho má nízký obsah kalorií a chuťově se do něj dřív nebo později zamilujete,“ říká.

Dovolenková zácpa

Kromě „klasické“ zácpy vás může potkat i takzvaná krátkodobá dovolenková zácpa. „Hlavní příčinou zácpy na letní dovolené je reakce organismu na změnu prostředí. Způsobit ji však může také strach, úzkost, nedostatečný příjem tekutin nebo antibiotika,“ vysvětluje Věra Burešová a dává svůj tip, jak s tímto typem zácpy účinně bojovat.

„Přibalte si s sebou na dovolenou lněné semínko, které je zázračnou zbraní v boji za čisté cévy. Obsahuje spoustu prospěšných látek jako je kyselina alfa-linolenová, omega-3 mastné kyseliny, lignan a vláknina. Porci lněných semínek dejte do vlažné vody a vypijte před spaním nebo smíchejte s jogurtem a dejte si ho ke snídani,“ radí výživová poradkyně.

Pár rad na závěr

Snažte se jíst pravidelně, mějte v jídelníčku dostatek vlákniny, probiotických potravin a pijte dostatečné množství tekutin – bez cukru.

„Přes den jezte dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. V létě vás osvěží vychlazený vodní meloun, ale i třešně nebo třeba borůvky,“ doporučuje Martin Kudera.

Naopak se vyhýbejte bílému pečivu, sušenkám a dalším průmyslově zpracovaným potravinám. Nezapomínejte na pravidelný pohyb.