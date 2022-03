Krizové situace nám berou stabilitu. Tipy, jak se s nimi vyrovnat

Zásady řešení krizových situací podle Heleny Theunissen Rozpoznejte, že jste v krizi Připusťte si, že se nacházíte v situaci, ve které vám není dobře. Pokud je pocit osobní nepohody neodbytný, obvyklé metody na zlepšení vnitřního naladění nefungují. Soustřeďte se na to, co je důležité Udělejte si přehled o tom, co všechno se ve vašem životě aktuálně děje. Stanovte si své priority, dávejte různým věcem různou váhu a řešte to nejdůležitější. Vytvořte si bezpečné prostředí Najděte si místo, kde můžete být bez stresu se svými myšlenkami – sami doma, nebo se svými přáteli. Požádejte o pomoc Pokud si dále nevíte rady, obraťte se na odborníky (lékaře, psychologa, psychiatra). Nezůstávejte pasivní. Nečekejte, že se to „samo“ vyřeší. Dodržujte pravidelný denní režim Vytvořte si pravidelný denní řád, který vás v nejisté situaci udrží v určitém pocitu jistoty. Alespoň nad něčím tak budete mít kontrolu. Zpracovávejte emoce Neduste to v sobě. Založte si deník, dělejte si poznámky v mobilu, hovořte s důvěrníkem, přáteli, popřípadě oslovte profesionála. Stanovte si krátkodobé cíle Nechtějte krizi rychle překonat, vše vyřešit hned. Jděte postupně, sledujte to, co máte skutečně ve svých rukou. Pečujte o sebe Nezapomínejte na sebe. Soustřeďte se na to, co vám dělá dobře.