Rozchody 2020: nevěra, jiné názory, málo vzájemné pozornosti a povídání

V číslech Podle statistik si loni své „ano“ řeklo o 17 % novomanželů méně než předloni.

Manželství ukončilo 21 700 párů, což na celkovém počtu svateb tvoří více než 40% podíl. Méně rozvodů, než tomu bylo loni, zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970.

Rozpad své rodiny prožilo v minulém roce přes 23 000 dětí.

Přibližně 10 000 dětí řeší jako následek rozpadu nesezdaného soužití orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Jeho slova potvrzují i populární dvojice, jejichž oznámení o rozchodu plní stránky sociálních sítí a bulvárních médií. Aktuálně třeba zpěvačka Monika Absolonová, která se rozešla s partnerem Tomášem Hornou, nebo spisovatelka Radka Třeštíková s manželem Tomášem. Světlana Witowská se rozvádí, stejně jako biatlonistka Gabriela Koukalová nebo cukrářka Iveta Fabešová. A dalo by se pokračovat.

Česko má dlouhodobě vysokou rozvodovost a pandemie nyní kvalitu rodinných vztahů znovu prověřila. Na rodiny dopadlo břemeno vzdělávání potomků, chyběly jim sociální kontakty i jinak musely pracovat s volným časem.

Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem rozpadu vztahu „rozdíl povah, názorů a zájmů“. U více než poloviny rozvodů však z těchto dat nelze vyčíst jasnější příčinu. Přibližně třetina párů důvody neuvádí a 12 procent zvolí kolonku „ostatní příčiny“.

Konkrétnější odpovědi na otázku příčin rozpadu vztahů přinášejí veřejné výzkumy. Zpráva o rodině 2020 označila za hlavní důvody nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, neschopnost společně hovořit a povídat si.

Děti raději ne

„Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se ale dostavilo napětí. Projevuje se to i ve vztazích,“ vysvětluje Rataj.

Rozdílné životní hodnoty byly většinou také podle Miss Elišky Bučkové hlavním důvodem, proč její partnerské vztahy končily dosud předčasně. „Hledám parťáka, někoho, kdo bude krásný především uvnitř a bude mi oporou. Rodina je pro mě na prvním místě, takže jsem do vztahů vkládala vždy hodně energie. Bohužel jsem ale měla pocit, že víc dávám, než dostávám,“ shrnuje.

Podle terapeutů a psychologů z Rodinného svazu, kteří párům nabízejí v rámci Týdne pro rodinu od 8. května online osvětu a pomoc, by nelichotivá čísla mohla snížit prevence.

„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít děti. Sice je zde velká nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou zaměřují až na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vysvětluje místopředsedkyně svazu Marie Oujezdská a dodává, že páry se mimo online mohou podívat i na ukázky „tréninku“ vztahů.

Že kurzy vztahových dovedností fungují, potvrzují i zkušenosti mnichovského Institutu komunikační terapie. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu dvaceti let navštívily, skončilo rozvodem pouze 3,9 procenta z nich. V Česku je však podobný typ „školení“ spíš ojedinělý. „Ročně našimi předmanželskými kurzy projde 2 700 párů. Kurzy zahrnují individuální konzultace s lektory, ale i skupinové workshopy, na kterých lidé vzájemně sdílí zkušenosti s řešením partnerských problémů,“ popisuje Oujezdská.