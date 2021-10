Nenechám se zahltit, říká autorka knihy Méně mít, více žít Haunerová

Překonala jsem své démony

Už v dětství snila o tom, že bude mít vlastní uměleckou školu, a ve třiadvaceti založila Institut módní tvorby. Následující léta strávila cestováním po celém světě a navštívila přes pětačtyřicet zemí. „Právě díky tomu jsem zjistila, že se v horách i u oceánu cítím šťastná a svobodná. Získala jsem tak potřebný životní nadhled. A také mi došlo, že když člověk něco skutečně chce, může toho dosáhnout i přes nástrahy osudu. I já měla v životě období, kdy jsem propadla úzkostem a depresím, a právě překonání těchto démonů považuju za svůj největší životní úspěch,“ svěřila se Klára, která má na všechno systém a excelovskou tabulku.

Tak trochu lidem piju krev

„Když si důležité události nenapíšu, tak na ně zapomenu. Jsem docela trhlá. Soutěžím s ostatními na eskalátorech, kdo bude nahoře první, aniž by o tom dotyční věděli. Trochu lidem piju krev, protože se stále usmívám, a můj zubař říká, že asi proto mám tak bílé zuby. Nepotřebuju alkohol, abych se začala bavit. A taky nemám ráda prostředí, které neznám, zvlášť když nevím, co tam budu jíst. Ráda totiž jím, doslova pořád. Když mě někdo vezme na jídlo, jím, dokud neprasknu,“ vtipkuje mladá žena, která napsala knihu Méně mít, více žít.

„Tam jsem popsala svou proměnu a jsou tam i osobní příběhy z řad mých přátel. A hesla ‚méně mít a více prožít‘ se opravdu držím. Často pod nánosem věcí zapomínáme na to, co nás dělá šťastnými. A právě redukcí věcí kolem nás a srovnáním priorit můžeme získat život, o kterém sníme. Přitom nás to nic nestojí, tedy kromě energie, kterou do toho vložíme,“ vysvětluje Klára.

Nenechávám se ničím zahltit

„Tíha materiálního vlastnictví nás může stahovat, někdy je to jen o změně přístupu k věcem, které si kupujeme. Ale nejde jen o ně, nýbrž i o způsob, jak trávíme volný čas, jak a kde nacházíme štěstí a jak využíváme moderní technologie. Sociální sítě, mobil v ruce a neustálý přehled o tom, co se děje ve světě i mezi ‚přáteli‘, to všechno nás zahlcuje informacemi. Ta redukce se netýká pouze hmatatelných věcí, ale také způsobu života a nastavení priorit,“ připomíná Klára, která se naučila na věcech nelpět.

Mám jenom to, co používám

„Za posledních pět let jsem se stěhovala víc jak desetkrát a vždycky domů, do Podskalí. A to změnilo můj pohled na bydlení. Všechny věci, které doma mám, používám. Snažím se, tedy s výjimkou knih, vlastnit věci, které užívám pravidelně. A to ostatní prostě nemám, nebo si to půjčuju. Hlavně sportovní vybavení, ale i kuchyňské. Pozor! Ze svého bytu bych nikdy nevyhodila své obrazy, fotografie a vzpomínky, které mi připomínají má oblíbená místa. To ostatní mi slouží k užívání. Už několikrát jsem všechny věci při stěhování darovala nebo prodala a vím, jak mě to osvobodilo. Tohle je ale moje cesta, každý to má jinak. Minimalismus rozhodně není univerzálním návodem na šťastný život,“ vysvětluje minimalistka s oblibou v otevírání oken, šuplíků, skříní a dveří, které nikdy znovu nezavírá.

Neutahuju víčka od sklenic

„Třeba víčka od sklenic nikdy neutáhnu pořádně a voda se mi pak vždycky vylije do tašky,“ směje se Klára, která ve své škole pomáhá novým návrhářům budovat úspěšnou oděvní značku, jejím cílem je informovat o stavu oděvního průmyslu v České republice a pomáhat designérům uplatnit se na trhu.

„V současné době připravuju k vydání svou autobiografickou sbírku příběhů pod titulem ‚Teorie klavíru – Co mě naučili muži a na co jsem si přišla sama‘. S optimismem tam z vlastní zkušenosti popisuju, jak je dnes těžké najít stabilního partnera a lásku, když už vám bylo třicet.“

Klářina kniha je inspirací pro každého, kdo chce žít bez zbytečných věcí, zato však s více zážitky.

Desatero spokojeného života

1. Třídit a třídit. Věci v hlavě, doma, v počítači.

2. Dodržovat rituály, ať už je to ledová sprcha po ránu, dobrá káva na terase, cvičení Pět Tibeťanů nebo masáž obličeje.

3. Dávat si krátkodobé, ale také dlouhodobé cíle.

4. Obklopovat se tím, co mi dělá dobře, a dělat činnosti, které mě činí šťastnější (sauna, víkendy s přáteli, cestování).

5. Neprožívat příliš nepříjemné věci a problémy, snažit se je vidět i z jiného úhlu pohledu.

6. Nestresovat se zbytečnostmi.

7. Plnit své pracovní úkoly a dodržovat termíny.

8. Oprostit se od věcí, které ve svém životě nepotřebuji.

9. Nebrat si věci osobně.

10. Najít si čas pro sebe a vnímat, co skutečně chci.