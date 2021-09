Umění má vyvolávat pocity, nejen ty hezké. Moje modrá uklidňuje, říká malířka

Co táhne umělce k industriálu Libně nebo Vysočan?

Moji spolužáci z AVU měli v Libni ateliéry už nějakou dobu, a když se tu uvolnilo místo, šla jsem za nimi. Vznikla zde skvělá komunita. Být sama někde v ateliéru daleko od všech by pro mě bylo asi depresivní. Jen když jde člověk sychravým večerem kolem všech těch skladů v areálu, je to takové strašidelné. Já už se teda nebojím, ale baví mě reakce udivených návštěv. Říkám jim – nebojte, zvyknete si!

Dětská tvorba je upřímná a je kouzelné, jak dokážou geniálně na papír všechno zakomponovat včetně barev. Pak my profíci, kteří toužíme po tom, působit uvolněně, máme s podobnou lehkostí někdy problém.