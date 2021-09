Holky, ukažte stěrky. Proč se úklid stal z okrajové záležitosti zásadním tématem

Luxuj podle čtverců. Luxuješ koberec, takže si ho musíš opticky rozdělit na nějaké čtverce. Vyluxuješ jeden čtverec, pak druhý... A ne že to šmrdláš chvíli takhle a pak jinak, to prostě nejde. To je jeden z nejslavnějších výroků v televizním pořadu Výměna manželek. Jeho autor se vepsal do virtuálních dějin, jeho věty letěly internetem závratnou rychlostí a díl, v němž byl hrdinou, si lidé zpětně pouštěli jako diví.