Pod vodou mám přirozený respekt, říká světová rekordmanka ve freedivingu

Na YouTube je k vidění váš rekordní ponor do šedesáti metrů. Plavete bez ploutví i bez masky. Po vynoření se usmíváte. Co jste cítila? Docházelo vám, že jste překonala světový rekord?

Na tento ponor se nedá zapomenout. Byl jedním z nejtěžších, ale také nejúspěšnějších, které jsem do té doby dokázala. V tréninku jsem se potopila mnohem hlouběji, ale protože šlo o světový rekord, nechtěla jsem nechat nic náhodě a rozhodla se nahlásit menší hloubku, která na dosažení rekordu bude stačit. Moje rozhodnutí bylo správné, jelikož jsem ráno po probuzení byla velmi nervózní a fakt, že se pokouším o rekord, mi ubíral síly. Samotný ponor ale probíhal perfektně a já jsem při posledních pěti metrech věděla, že už nebudu mít žádný problém. Bylo to krásné…