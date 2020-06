Do čeho jsem se to namočil. Freediving vás naučí vážit si dýchání

Abych nebyl zbrklý a netrpělivý, což je pravý opak vlastností, které by měl mít správný freediver, řeknu vám to popořadě. Musím začít tím, jak už dlouho vím, že kolega z pořadu Na stojáka Daniel Čech je zkušený a zdatný freediver. Ovšem i on jako nadšený, ale pořád ještě amatérský freediver, má nad sebou profesionálního kouče.