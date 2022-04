Pod vodou jsme dělali dokonce na stavbě metra, popisuje potápěč

Jak se člověk stane vyhlášeným potápěčem, kterého si najímají na podmořské focení a filmování?

To, že jsem se stal potápěčem a jezdil po světě a natáčel filmy, mělo svůj vývoj. Kdysi jsem se přihlásil do potápěčského klubu v Chomutově, který byl pod Svazarmem, a když byla po revoluci první příležitost stát se pracovním potápěčem, okamžitě jsem se přihlásil. Jinak bych skončil jako dělník v těžkém průmyslu, patrně někde ve slévárnách, protože jsem vystudoval obor operátor hutního zařízení. Ale už při studiích jsem si uvědomil, že to asi nebude moje cesta.

Byl jsem mladý, takže mě posílali denně do vody, někdy i víckrát. Pamatuji si, že za první rok jsem měl 380 ponorů. Petr Klier potápěč