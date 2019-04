VIDEO: Freediver udržel hlavu čtyři minuty v míse s vodou, má nový rekord

„Doma běžně trénuji na gauči, kde dokážu vydržet bez dechu třeba až osm minut. Tady v pivovaru je to ale trochu jiné,“ usmíval se Vencl po úspěšném pokusu.

Poslední sekundy před čtvrtou minutou mu lidé hlasitě odpočítávali a krátce po vynoření sklidil bouřlivý aplaus. Za vítězství v sázce s majiteli pivovaru, kteří si mysleli, že čtyři minuty pod vodou nevydrží, obdržel tuplák piva a hned po vynoření se zlatavého moku s chutí napil.

Celá akce v pivovaru Monopol měla především charitativní podtext, jejím cílem bylo podpořit projekt s názvem Na jeden nádech, který se snaží upozornit na kvalitu ovzduší v interiérech. Lidé mohou jeho prostřednictvím na Facebook nahrávat videa se svými „potápěčskými“ pokusy.

„Za každé video, kdy člověk zůstane pod vodou alespoň minutu, věnuje firma Knauf Insulation sto korun Fakultní nemocnici Motol na léčbu respiračních nemocí,“ vysvětlil Vencl před diváky a pobízel je, aby se do akce zapojili také.

Minutu podle něj vydrží každý, i začátečníci. „Ale raději to nezkoušejte doma sami, protože freediving je potenciálně smrtelný sport. Sice si při něm nelámeme kosti, ale můžeme se utopit,“ varoval s úsměvem na rtech.

A přidal i pár postřehů o tom, jak se před pokusem dokonale uvolnit.

„Je to hodně o hlavě, ideální je naprosto vypnout a soustředit se jen na své pocity. Nejlepší je na nic nemyslet, ale samozřejmě čím déle jste pod vodou, tím těžší to je,“ připustil s tím, že sám pod vodou často myslí na svou dvouletou dcerku.

Ta mu bude jistě psychicky pomáhat i na mistrovství republiky, kde by se chtěl umístit na nejvyšších pozicích. V červnu ho pak čeká mistrovství Evropy v Istanbulu.

„Tam bych chtěl atakovat osmiminutovou hranici, což by mohlo znamenat i umístění na bedně. Když to jen trochu půjde, chtěl bych se potápět i do hloubky, v srpnu je mistrovství světa, kde bych rád atakoval 90 metrů,“ prozradil.

Při diving reflexu se začnou vypínat určité orgány

Před finálním ponorem vždy absolvuje několik přípravných. Při nich se rozdýchá a jeho tělo se dostane do takzvaného diving reflexu.

„To znamená, že se začnou vypínat určité orgány, které za normálních okolností spotřebovávají kyslík. V podstatě funguje jen malý krevní oběh. Nevypne se ale srdce a mozek, ten je saturován kyslíkem ještě více než za normálních okolností,“ říká freediver.

Zatímco v Monopolu Vencl působil jako absolutní kliďas, při jiných sportech prý umí být i nervák. Emoce si ventiluje třeba při basketbalu s kamarády. „Říkají mi mlátička a drtikost,“ rozesmál publikum.

Zároveň na sebe prozradil, že je astmatikem, což ho ale prý v potápění nijak neomezuje. Aby podával nejlepší výkony, procvičuje své plíce strečinkem a trénuje i fyzičku. „Například chodím po schodech na Letnou, čímž vystavuji svaly hypoxickému stavu,“ nastínil divákům.

Pak už se do salátové mísy, kterou ze zásady nikomu nepůjčuje, aby nemohl být překonán jeho rekord, výjimečně ponořily hlavy prvních zájemců. Potopení na jeden nádech si vyzkoušel i autor tohoto článku a výkonem 1:52 minuty i on přispěl stokorunou motolské nemocnici.