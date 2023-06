Všichni jsou ovce, jen já znám pravdu. Co dělat, když vám ezo zatemní mozek

Pohlazení po duši

Nemusí ovšem jít vždy o jedno a to samé. Kolik duchovně i „duchovně“ žijících lidí, tolik různých názorů na to, v čem vlastně tkví smysl života, společnosti, celku. Není nutné šmahem zatracovat ezoteriku, i ona může být jak příjemně úlevná a plná zajímavé filozofie, tak hluboce ničivá. Kde ale je ta pravá a zdravá míra „kolébání duše“, a kdy už začínáme směřovat někam, kde na nás nic dobrého nečeká?

„Touha mít kolem sebe blízké, souznící osoby je velká a přirozená. Lidé byli už od pradávna zvyklí žít v tlupách. Nejsme individualisté, naopak až na výjimky, většina z nás touží po někom, s kým může sdílet každodenní radosti a starosti. Někoho, kdo nás bude podporovat a milovat,“ vysvětluje Anna Moricová, autorka knihy Deníček psychiatričky.

„Ne nadarmo se říká, že když máte nějaké trápení a někomu ho řeknete, pomyslně se rozdělí na polovinu a je o to menší. Bohužel spousta různých pofidérních sekt a nejrůznějších ezo spolků či manipulátorů této touhy po blízkosti a pochopení zneužívá,“ varuje.

Kdy nám může být rozvinutý vnitřní svět skutečně prospěšný? Odpověď je jednoduchá. Když cítíme, že nás i naše okolí obohacuje, máme ze života radost.

„Nic proti kultovním i novým knihám s alternativním pohledem na svět, psychologii, stres a vztahy, mnohdy i v populárně psychologických textech najdeme dobré návody na život a pravdy, které je dobré nezapomínat. Ale právě tady všude platí: vyzobejte si rozinky, to, co vám skutečně dělá dobře. Využívejte všechno to duši oblažující jako kamarádku, které se svěříte, ona vás vyslechne, něco na to poví, ale vy půjdete a uděláte přesně to, co chcete vy,“ radí Anna Moricová.

Možná vás zaujaly nějaké populárně naučné knihy, texty na internetu nebo přednášky. Neberte tyto věci nikdy jako dogma, buďte opatrní, chce-li být někdo vaším jediným guru, a dejte si pozor na následující situace: