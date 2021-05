Trendem jsou dnes „ruské rty“, ploché a vysoké, říká odbornice na krásu

Jste odpůrcem „kačeřích rtů“ a přehnaných výplní. Kde je ta pomyslná hranice soudnosti?

Moje klientky vědí, že jsem zastánkyní přirozenosti. Chodí ke mně několik let a vypadají skoro stejně, zastavily stárnutí v čase a lidé se jich ptají, kde byly na dovolené, protože vypadají odpočatě. Není vidět, že jsou přifouklé, hranaté, že mají velké rty. Ta hranice je velice křehká. Stačí skutečně půl mililitru a z toho člověka uděláte někoho jiného. Je důležité se ptát, co klientky preferují, zda přirozenost, anebo chtějí lehce přiznat, že u mě byly. Nápadné proměny jim vždycky rozmlouvám.

Proč se dámám po padesátce zdráhá doktor dávat botox do žvýkacích svalů?

Obličej stárne, vlivem gravitace padá šikmo dolů v úhlu pětačtyřiceti stupňů, takže nosoretní vrásky mají i děti. Nemají je jen gorily. My nosoretní vrásky chceme mít, ale mělčí. Je lepší tedy necpat hyaluronovou výplň do nosoretních vrásek, ale vytahovat spadlé kontury obličeje. A k vaší otázce: když botoxem povolíte žvýkací svaly, obličej spadne dolů a vrásky se nahromadí jinde.

Dříve to byly magazíny, dnes jsou to sociální sítě, kde jsou dokonalé obličeje hranatých kontur a plných rtů. Jak ale tito dokonalí lidé vypadají v reálu?

Kamera, fotoaparát nebo nejnověji mobil vsáknou velice rychle dokonalosti i nedokonalosti a lidi musí být spíše přemalovaní, překonturovaní, no ale v reálu už to tak přirozené není. Dříve po nás klientky chtěly „francouzské rty“, dnes jsou moderní „ruské rty“, což jsou ploché, vysoké rty. Občas se i s kolegy z estetické medicíny dohadujeme, co je ještě krásné: jsou to velké rty, které vypadají, jako když je nalepíte na pusu, anebo jsou to rty hydratované, které si drží původní tvar? Těžko říci. Pravda je, že je dost lidí, kteří chtějí být někým jiným, změnit sebe sami. Mužům konturace dodává pocit většího množství testosteronu, vždyť chlap má mít mohutnou čelist, řezané rysy, širší bradu. Ale u dam je takový zásah kontroverzní: omlazuje je to, anebo už působí tvrdě?

Zkoušíte sama na sobě nějaké zákroky osobně?

Samozřejmě, že na sobě zkouším všechno. Nemyslím teď jen výplně, ale také různé hydratace, lipolýzy, zpevňovací procedury. Libuji si totiž v péči i o vrchní vrstvy pokožky. Důležité jsou chemické peelingy, péče o pigmentaci, o drobounké vrásky. Existují různé skin boostery, mezoterapie, zpevňovací látky, hladké nitě, které produkují kolagen. Možností je víc a je potřeba vše vyzkoušet, ověřit to, co tvrdí výrobce, protože za to neseme zodpovědnost.

Můžete popsat, jak fungují spolupráce celebrit s renomovanými klinikami?

Je to barter. Hvězdy potřebují vypadat fresh, mladě a odpočatě a kliniky potřebují reklamu. Chtějí ukázat výsledky své práce na někom, kdo je vidět v terénu a v reálu. Je to naprosto přirozená věc a nevidím v tom nic špatného.

Co chtějí české ženy nejčastěji od estetické lékařky?

V České republice, ale i celosvětově, je nefrekventovanější zákrok aplikace botulotoxinu do vrásek čela a glabelly (místo nad kořenem nosu – pozn. red.) nebo kolem očí. Další jsou rty. Překvapuje mě, že v době roušek si půlka klientek přeje nové rty. Vedou výplně tváří, konturace a chemické peelingy, ale s těmi už trošku končíme, protože svítí sluníčko.

Všichni si zákroky zjišťují na internetu, vše si nastudují, ale komu se svěřit do rukou?

Vždycky lékaři, nikdy kosmetičce nebo někomu, kdo nemá titul, protože obličej máme jenom jeden. Navíc certifikované výplně někdo, kdo není lékař, koupí velice těžce. Všechno seženete, ale v nižší kvalitě, anebo dovezené z Koreje, Číny a bez evropské certifikace, což může být nebezpečné a my pak řešíme někdy skutečně smutné komplikace po kosmetičkách.

Proč je estetika a celé obory estetické chirurgie a medicíny o věčném vzdělávání?

Je to velice rychle se rozvíjející obor. Mění se i trendy krásy, přicházejí novinky v materiálech omlazujících pokožku...

Proč jste se vy sama dala na tento obor?

Původně jsem se chtěla věnovat plastické chirurgii, trošku shodou náhod jsem byla v ročníku, kdy ta místa v medicíně úplně nebylo lehké sehnat, takže jsem se dostala na anesteziologii a nakonec zůstala u estetické medicíny.

Jste příznivkyní dovolených na netradičních místech. Jaké destinace si vybíráte?

Vybírám si hodně netradiční, hlavně chudé destinace. Jedna z mých nejoblíbenějších dovolených byla dovolená v Amazonii, kde jsme byli skutečně odříznutí od světa a žili jsme v pralese. Před rokem jsem se vrátila po měsíční cestě z Bhútánu, a to byla také ohromně zajímavá cesta. Denně potkávám hodně lidí a mám kolem sebe rušné město, takže ráda relaxuji na tichých a klidných místech.

A koho berete na cesty?

Beru svého manžela a dobrou partu lidí.

