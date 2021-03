Jde to i bez make-upu. Trend, který vládne světu krásy, velebí přirozenost

Prosté líčení neboli nahý make-up zažívá tradičně úspěch především v letních měsících. Právě tehdy díky opálení působí kůže těla mnohonásobně atraktivnější. Sluneční paprsky dodají líbivý bronzující nádech, což pozitivně vnímají i jinak sebekritické ženy.

Ovšem dnes se za přirozený look přimlouvají věhlasní make-up artisté už zjara. Všimli si totiž hitu napříč populací, kdy se vlivem pandemie dámy více uvolnily a přestaly přehnaně řešit svůj vzhled. I ty, které bez líčení často nevyšly ani do obchodu přes ulici, si dnes vystačí pouze s řasenkou. Ne, to není nedbalost, to je trend!

Ač je prozatím pomyslné světlo na konci tunelu v nedohlednu, je vhodné připravit se na dobu, kdy konečně budeme moci zase mezi lidi. Jak takový nahý make-up vytvořit? Stačí jen pár minut, pouze několik zkrášlujících produktů a minimum líčícího talentu. To je obrovský benefit, nemyslíte?



Dnešní trend v líčení je v mnoha směrech praktický. Nemusíte trávit dlouhé hodiny před zrcadlem, nepotřebujete množství produktů, navíc si vystačíte i s minimem make-up znalostí.

Na cestě za krásou

Absolutním základem je líbivá pokožka. Ano, v tomto ohledu vždy pomůže výrobek s krycími schopnostmi, nicméně umělost v módě nepůsobí hezky. Možná vám přijde neustálé opakování rituálu čištění pleti otravné, ale je skutečně potřeba věnovat očistě tváře, krku a dekoltu potřebnou pozornost.

Ráno a večer zbavte pokožku nečistot a dopřejte jí maximální dávku hydratace. Pravidelně aplikujte pleťové masky, dvakrát až třikrát do týdne pleť masírujte, případně si zacvičte blahodárně obličejové cviky.

Pokud si netroufáte vyjít z domu bez “krytí“, můžete pleť zdokonalit a rozzářit i bez použití make-upu. Stačí lehčí BB či CC krém s jemným tónovacím účinkem.

Sjednotí tón pleti, zakryje drobné nedostatky a tvář rozzáří. Složení v kombinaci mikrominerálů a barevných pigmentů mnohem lépe odráží dopadající světlo, takže pokožka vypadá mladší a svěží.

V případě, že vás trápí póry a jiné nedokonalosti, sáhněte po „primerech“, čili podkladových bázích. Díky nim je pokožka hladká, bez viditelnějších chybiček. Kromě toho při správném používání významně prodlužují výdrž klasického make-upu.

Nikdy nezapomínejte na čištění pleti. Jen to je zárukou přirozené krásy.

Dvě kosmetické nezbytnosti

Vychytávkou číslo jedna je rozhodně rozjasňovač. Nabízí se v mnoha variantách, nejen barevných, ale také co se struktury týče. S rozjasňovačem nikdy neprohloupíte, ať už pořídíte tuhý nebo tekutý, druhá možnost je ovšem praktičtější. Tento produkt můžete použít nejen na různé partie ve tváří, lze ho také přidávat v kapkách do krémů. Pleť bude působit svěží a plná elánu.

Tip: Pokud tápete, jak se líčit s rozjasňovačem, už nemusíte. Nanášejte ho na make-up. Stačí vskutku jen malé množství. Do míst, kam dopadá světlo.



Pod obočí – zvýrazníte oko a obočí



– zvýrazníte oko a obočí Na lícní kosti – získáte zdravý lesk a užší tvář



Brada a Amorův luk (horní linie rtů) – skvělý způsob na optické zvětšení rtů

(horní linie rtů) – skvělý způsob na optické zvětšení rtů Špička nosu – nos bude vypadat menší

– nos bude vypadat menší Vnitřní koutky očí – optický se zvětší a nebudou vypadat unaveně

Minimalismus krásy Ženská tvář si vystačí opravdu s málem, i když se to mnoha dámám nezdá. Pamatujte tedy na make-up minimalismus. Snažte se eliminovat líčící produkty. Zdůraznění jedné partie je dostačující. Zaujměte okolí precizním obočím, kterému dopomůžete tužkou či stíny. Prodlužte řasy do stylu mrkací panenky dvěma tahy. Vyměňte tvrdé černé linky za přirozenější zemité odstíny v podobě tónů hnědé. Poklepejte malé množství rtěnky na rty atd.

Rty jsou symbolem vášně, podtrhují sex-appeal ženy. Je také pravdou, že mnohdy stačí jen jejich zdůraznění, vícero líčení už není třeba. Ovšem i bez výrazné rtěnky můžete dopřát rtům smyslný vzhled. Úplně postačí lehké tónovací balzámy, které o rty pečují, a přitom je zkrášlí potřebným šťavnatým leskem.



Tip: Aby rty zůstaly v kondici, občas jim dopřejte intenzivnější ošetření ve formě peelingu a výživné masky. Jemným přejížděním zubním kartáčkem odstraňte ze rtů drobné šupinky kůže, následně na rty naneste vrstvičku medu nebo je natřete olivovým olejem. Díky takové péči budou stále jemné a bez prasklinek.