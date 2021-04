Noční rituál krásy. Se správnou péčí bude ráno vaše pokožka k nepoznání

Není žádným tajemstvím, že vydatný spánek je všelékem. Je důležitý z mnoha důvodů: zlepšuje paměť, posiluje emoční stabilitu, ale také napomáhá regeneraci buněk celého těla, kožních nevyjímaje.

Během spánku se navíc uvolňuje melatonin, hormon, který stimuluje vlastní regenerační procesy pleti, a tak jí pomáhá získat hebký a mladistvý vzhled.



Odpočinek a regenerace jsou pro krásu nezbytné.

„Bohužel, pokud je spánek přerušovaný, mělký nebo krátký, tělo tvoří méně melatoninu a pleť je pak povadlá a suchá s rozšířenými póry,“ říká dermatoložka Yvonne Bergerová z BcD clinic v Praze. „Melatonin je jakýsi elixír mládí, ale jeho tvorba se s přibývajícím věkem zpomaluje, takže kvůli nedostatku spánku je pak naše pleť v horší kondici, než by vzhledem k věku měla být,“ dodává.



Spánek ovlivňuje krásu pleti ještě prostřednictvím jiného hormonu, a tím je kortizol. Tento stresový hormon se při nedostatečném spánku tvoří v těle ve větším množství a podílí se na vzniku tmavých kruhů pod očima a negativně ovlivňuje kolagenová vlákna, což vede ke vzniku hlubokých vrásek a strií.



Není krém jako krém

Přes noc je ochranná bariéra pleti o něco nižší, a tak pleť lépe vstřebává hydratační a výživné látky obsažené v kosmetice. Proto je potřeba vybavit se speciální řadou pečujících výrobků označených jako noční (night).

Možná máte za to, že rozdělení krémů, sér a pleťových masek podle cyklu dne je pouhým marketingovým tahem, ale kdepak. Kouzlo spočívá v odlišném složení. Přípravky na noc většinou obsahují antioxidanty a speciální pečující komplexy, které maximálně podpoří právě regenerační procesy a obnovu pleťových buněk.

Nedostatečný odpočinek se negativně odrazí nejen na psychickém rozpoložení, ale také na kráse, a to i z dlouhodobého hlediska.

Mocná síla

Pokud se chcete probudit do krásy, v první řadě si dopřejte luxus v podobě klidného osmihodinového spánku. Ten je absolutním základem. Co naspíte do půlnoci, to se počítá dvojnásob. Spěte alespoň šest hodin, a pokud jste to v noci ošidila, přidejte si extra porci spánku, stačí krátké zdřímnutí, během dne.

Před ulehnutím do postele neopomíjejte ani potřebný kosmetický rituál. Ten by se měl skládat z čištění a dalšího ošetření pleti i následné aplikace kosmetické noční řady.

Určitě se vyplatí mít vhodný odličovací a čisticí produkt, sérum, oční a noční krém. Vybírejte krémy dle typu pleti a věku.



Mladistvé tváři postačí pro noční ošetření lehké krémy, pro pleť 30+ jsou ideální hutnější a výživnější přípravky, které obsahují vitaminy, obnovující komplexy a anti-age složky, například provitamín B5 nebo koenzym Q10. Nezapomínejte ošetřit také krk a dekolt!

Večerní rituál krásy by se měl skládat z důkladného odlíčení, důsledného vyčištění pleti, aplikace kosmetických produktů a vydatného odpočinku bez rušivých elementů.

Skvělým pomocníkem v nouzi je také noční maska a pleťový olej. Nezaměňujte „klasickou“ masku s tou, která vaši pleť rozmazluje během noci. Opět se liší složením i dobou působení.

Oproti klasické verzi nemusíte za 10 až 15 minut smývat masku teplou vodou. Až do rána vás bude rozmazlovat dávkou vitaminů a regeneračních složek, které budou do pokožky pronikat po dlouhé hodiny, kdy sladce sníte. Jen je důležité ráno tvář, krk a dekolt vyčistit. A nebojte, konzistence je navržena tak, aby ložní prádlo nepřišlo k újmě, funguje na principu krému.

Zázrak v podobě pleťového oleje zažívá v poslední době velký boom. Není tedy potřeba tento hit rozsáhle představovat. Nicméně, jestli jej ještě nevlastníte, děláte chybu. Olej lze využít na nespočet způsobů. Je záchranou nejen pro zralou pleť, ale i po takovou, která jeví známky dehydratace. Stačí přidat jen dvě až tři kapky do krému a rázem dodáte pokožce maximální vzpruhu. Pamatujte na to, že všechny oleje je nutné aplikovat vždy na vlhkou pokožku.