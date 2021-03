Make-up jako správný přítel. Vyberte si krásný a spolehlivý, co vydrží

Hristiny Georgievské

„Nejdůležitější je poznat, v jakém stavu je pleť, a podle toho vybrat správný krém. Když je hodně vysušená, nedám dopustit na péči Skin Food od značky Weleda. Nanesu ji na pár minut a zbytek pak setřu, aby pleť nezůstala příliš mastná a make-up na ní dlouho a dobře držel. Někdy použiji i lehčí verzi Skin Food Light. A když mám pocit, že pleť nepotřebuje krém, vystačím si jen s podkladovou bází. Pokud jde o postup, je to velmi individuální. Já osobně make-up nanáším kulatým štětcem se štětinkami a hodně vmasírovávám a, ťupkám‘. To je moje oblíbené slovo! Opravdu se snažím co nejdéle, dokud se nedostane zcela pod kůži tak, aby nebyl vidět mezi póry. Samozřejmě nevynechám korektor, který beru jako součást make-upu. Ráda ho vpracovávám prsty a také ťupkám rychlými pohyby, aby se opět dostal co nejhlouběji do kůže. Na různá místa obličeje používám různé korektory, od krycích po rozjasňující, protože díky tomu vypadá tvář plastičtěji.“