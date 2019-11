Líčení podle známých žen, které zvolily jen minimum make-upu

V jednoduchosti je krása, zvláště co se světa krásy týče. Zapomeňte na všechny kosmetické trendy. Vsaďte na minimum líčení, to je vůbec nejpůsobivější. A nezáleží, zda je vám pětadvacet, nebo padesát let. Naopak, čím straší jste, tím méně zkrášlujících produktů byste měla používat.