Večerní líčení po vzoru amerických krásek, které zvládnete i vy

Sázka na jistotu

Oči zvýrazněné tmavými stíny a tužkou patří k make-up stálicím. Není se čemu divit. Sluší totiž všem dámám. Na tomto líčení se nedá téměř nic zkazit. Pokud se rozhodnete pro kouřové zdůraznění očí, mějte na paměti dvě důležité věci.

Čím jsme straší, tím by líčení mělo být jemnější. Neznamená to, že v padesáti „kouřovky” nesmíte nosit. Postačí vyměnit černou barvu očních stínů za hnědou. Vždy dbejte známého kosmetického pravidla. Výrazná by měla být pouze jedna část obličeje. Buď oči, nebo rty. Nikdy oboje. To pak jde o look hodný prostopášné ženštiny.

Rada: Neopomíjejte rozjasňovače. Dodají vizáži jiskru. Aplikují se na horní část lícních kostí, na špičku a hranu nosu, do srdíčka nad vrchním rtem.