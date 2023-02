S tím na něj v posteli nechoďte. Co muži při sexu vyloženě nesnášejí

Ve stylu dřeva

Někdy na intimnosti není nálada, jindy chybí energie, případně platí obojí. Člověk je po celém dni vyčerpaný, jenže, drahá polovička stále naléhá, dožaduje se sexu, co teď? Odmítnout? Pro klid tedy svolíte, necháte však veškerou „práci“ na něm. Jen si lehnete, tím vaše aktivita končí. Polohou, kde blízce připomínáte pohozený špalek či neživou milenkou, příliš vášní nevzbudíte.

Svým nezájmem zabíjíte i poslední jiskru vášně. Do budoucna tak hrozí nebezpečí v podobě pouze minima milostných chvilek, odchodu partnera do náruče/rozkroku jiné. Uvědomte si, že sexuální interakce je důležitá. Musíte se hýbat. Musíte se ho dotknout. Musí vědět, že cítíte každý kousek toho, co vám dává, a užíváte si to. Tím svému muži ukážete, jak milujete sex s ním. Právě to uspokojuje mužské ego.