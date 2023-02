Pozor na virtuální nevěru. Deset signálů, které vás mohou varovat

10 signálů, že partner může mít románek skrze internet Až příliš ostražitě si hlídá své zabezpečení telefonu.

Často si ve svém volném čase s někým dopisuje.

Přehnaně kontroluje mobil.

Pravidelně otáčí aparát displejem dolu.

Je podrážděný, když se zeptáte, s kým si píše.

Uzavírá se do sebe, spíše odmítá vaši společnost.

Přichází se stále novějšími sexuálními praktikami.

Působí nervózně, jakmile jste v blízkosti jeho počítače či mobilu.

Jakákoliv debata na téma nevěra ho extrémně vytočí.

První, co ráno udělá, je pohled do telefonu.