Buďte bohyní sexu. 7 míst na mužském těle, které fungují jako spouštěč vášně

Uši

Jedno z nejznámějších erotických místeček funguje stejně u mužů i žen. Je zvláštní, že ačkoli je tato tělesná partie skvělým sexuálním stimulem a dokáže nabudit k intimnostem nebo naopak zklidnit během přemíry stresu, je ucho poměrně přehlížené.

Nemusíte hned provádět „hygienu“ vnitřního ucha pomocí jazyka, přiznejme si, že to zrovna rajcovní není, postačí jemné okusování lalůčku nebo jeho masírování.

Tip: Pro maximální vzrušení pošeptejte partnerovi do ucha něco nemravného a u toho lehce zasténejte. Co to s ním provede, poznáte okamžitě.