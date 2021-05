Lidé občas explodují zlostí nebo lítostí, nejčastěji ze stresu. Co s tím?

V naší malé české kotlině pro to máme vtipný výraz: podle vypjatě emotivního chování fotbalisty Tomáše Řepky (46) na hřišti mluvíme o ‚Řepkovu blikanci‘. Je to ten moment, kdy se vám najednou zatmí před očima a vy provedete něco, co byste za normálního stavu nikdy neudělali. A nejste na to pak hrdí.

Většinou se jedná o záchvaty vypjatých emocí, v prvé řadě nekontrolovatelného vzteku. I inteligentní jedinec pak začne hystericky křičet, bouchat hlavou do zdi nebo aspoň pěstí do všeho kolem, zvládne dokonce rozbít i oblíbenou vázu po babičce. A i když si v danou chvíli uvědomí, že se chová jako šílenec, nedokáže to zastavit. Přesně to je emoční výbuch jako vyšitý.

Trpí tím mnohem víc lidí, než kolik byste řekli. Není to na nich totiž vůbec vidět. Na svém blogu o tom velice vtipně píše Britka Carol. Společně s partnerem Jackem umějí být okouzlující dvojicí, která baví všechny kolem. Ovšem v soukromí může být hned všechno jinak. „Někdy vážně řeknu nějakou pitomost. Ale jindy stačí fakt, že zapomenu hrnek ve dřezu anebo prohlásím něco tónem, který se mému muži nezdá být vhodný. Náhle se v něm probudí Kraken a vzedme se taková vichřice, že jen solný sloup, který se ze mě stane, ji může přestát,“ vyjadřuje se o tom na internetu. Ne každý ale dokáže mít takový nadhled.