Syndrom špatné matky. Co dělat, když se vaše dítě vzteká na veřejnosti

Seřezat, nebo nechat přejet autem?

V tašce sice máte troje sušenky, pitíčko a ovocnou kapsičku, ale dcerka prostě chce medvídky z trafiky. Všechno ostatní odmítla, a teď se rozhodla vydat přes silnici plnou rozjetých aut. Držíte ji sice zuby nehty za ruku a hájíte přitom svoji pozici ve frontě na autobus, jenže dítě se vypíná do luku, začíná ječet a vy ztrácíte trpělivost.



Co teď? Seřezat, nebo nechat utéct přes silnici do trafiky? Jako pozorovatel z fronty máte asi jasno, ale co má udělat matka, když není, kam utéct?

Seřezat, nebo nechat napospas silničnímu provozu není zrovna ta správná nabídka voleb. Variant toho, co dělat, je totiž mnohem více. Stejně tak jako příčin, proč vaše dítě právě prožívá svůj „velký ústrk“. Zde je manuál krok za krokem, co dělat.