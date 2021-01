Vztek jako obrana. Kromě zvládání smutku řeší vdovy i závažnější problémy

Jak je štěstí vrtkavé, vědí lépe než jiní. Ráno se probudí vedle muže a plánují si další běžný den, jak půjdou do práce, večer třeba do kina nebo na procházku do lesa. Jenže za pár hodin se ocitnou ve zcela nové situaci. Zpráva o partnerově úmrtí jim převrátí život vzhůru nohama a najednou se musejí vypořádat se spoustou věcí, o kterých do té doby neměly nejmenší tušení.