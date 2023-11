Prochází láska žaludkem? Afrodiziakem je i to, že vám někdo uvaří

Tak nějak hromadně se asi všichni shodneme, že je to totální nesmysl. Vztah mezi láskou a jídlem je totiž ve skutečnosti o dost složitější.

Když jsem točila seriály o jídle a psala kuchařky, měla jsem toto téma na talíři snad v každém rozhovoru. Prochází láska žaludkem? Řeknu vám upřímně: Tohle pořekadlo mi leze dost na nervy. Všichni víme, jak skončí cokoli dobrého, co projde žaludkem. Spojovat lásku a jídlo mi připadá nějak moc přízemní (kdo by si nevzpomněl na přisprostlá moudra našich babiček o tom, jak je chlapa potřeba hlavně vykrmit – přesné citáty si zde s dovolením odpustím).

Pokud hlásáme, že žena si udrží muže především dobrým jídlem, není to tak trochu urážka celého mužského plemene?Opravdu si myslíme, že jsou naši muži tak tupí? Že za dobře upečenou krkovičku budou milovat každou přitroublou hysterku? Že když jim protivná a otravná holka upeče křupavou kachničku, najednou se v jejich očích změní v milovanou bohyni? Ne, k lásce je potřeba přece jen o něco víc. A celý ten poprask kolem afrodiziak nechápu jakbysmet.

Upřímně, chcete se milovat s někým, kdo na to ve skutečnosti nemá chuť, takže mu musíte uvařit jídlo, které tu chuť povzbudí? Není to tak trochu srovnatelné s taktikou „nasypat holce něco do pití, ať je povolnější“? Ano, dovedu si představit i situace, kdy je to potřeba, ale obvyklá prezentace ve stylu „sveďte ho jídlem“ mi přijde celkem uhozená. Svedete ho, když mezi vámi přeskočila jiskra osobní přitažlivosti. Pokud za to ve skutečnosti můžou ústřice, povede se totéž každé snaživce v následujících desítkách let. Stačí jen, aby si opatřila ty ústřice.

Dobře v kuchyni, dobře v posteli

Afrodiziaka: mýtus, nebo zaručený úspěch? Ústřice jsou možná nejznámějším afrodiziakem. Má to dokonce i věcný důvod – jsou plné zinku (obsahují ho opravdu hodně ve srovnání s jinými potravinami).

jsou možná nejznámějším afrodiziakem. Má to dokonce i věcný důvod – jsou plné zinku (obsahují ho opravdu hodně ve srovnání s jinými potravinami). Zinek je nezbytný pro tvorbu spermií a vývoj rozmnožovacích orgánů. Tomuto biologickému působení ale těžko můžeme přičítat nějaký okamžitý účinek.

je nezbytný pro tvorbu spermií a vývoj rozmnožovacích orgánů. Tomuto biologickému působení ale těžko můžeme přičítat nějaký okamžitý účinek. Přesto přiznejme, že ústřice můžou navodit erotickou atmosféru při večeři ve dvou – už jen svou pověstí, tvarem trošku připomínajícím ženské genitálie, chutí, vůní… Víc než fyzické působení zde tedy spíš funguje cosi jako placebo efekt.

Většina dalších proslulých afrodiziak ale – vědecky prokázáno – libido ve skutečnosti nezvyšuje. Například čokoláda nám sice může pomoci zvednout náladu, ale ve studiích sexuálního života milovníků a odpůrců čokolády se žádný rozdíl nenašel. Totéž platí i pro španělské mušky, guaranu, ginkgo bilobu, chilli papričky a další přírodniny, které jsou často nabízeny jako účinná afrodiziaka.

nám sice může pomoci zvednout náladu, ale ve studiích sexuálního života milovníků a odpůrců čokolády se žádný rozdíl nenašel. Totéž platí i pro a další přírodniny, které jsou často nabízeny jako účinná afrodiziaka. Naopak ženšen má účinky vědecky prokázané, a to především díky tomu, že pomáhá s erektilní dysfunkcí.

má účinky vědecky prokázané, a to především díky tomu, že pomáhá s erektilní dysfunkcí. Podobně nadějně se jeví podle studií i tajuplná indiánská rostlina maca – umí prý pomoci se sexuálním vzrušením žen i mužů.

– umí prý pomoci se sexuálním vzrušením žen i mužů. Zatímco syrový celer jako přírodní afrodiziakum mnozí vynášejí do nebe, jiní tvrdí, že to je pověra. Možná je to tedy individuální, a pokud máte zájem to vyzkoušet, jděte do toho. Rozhodně tím nemůžete nic zkazit. Celer ještě nikomu neublížil, je to velmi zdravá zelenina.

jako přírodní afrodiziakum mnozí vynášejí do nebe, jiní tvrdí, že to je pověra. Možná je to tedy individuální, a pokud máte zájem to vyzkoušet, jděte do toho. Rozhodně tím nemůžete nic zkazit. Celer ještě nikomu neublížil, je to velmi zdravá zelenina. Totéž se bohužel nedá říct o marihuaně. Ačkoli si leckdo pochvaluje její účinky na sexuální zážitek, asi každý z nás zná i někoho, komu „tráva“ pořádně pocuchala psychiku. V jejím případě je skutečně zapotřebí velká míra opatrnosti.

„Buď mě hrozně miluje, nebo je naprosto nenáročný. A obojí je skvělá zpráva!“ Tak kdysi zhodnotila kamarádka Martina první návštěvu muže svého života. Přišel k ní domů večer, naprosto nečekaně, jak už to kluci někdy dělávají. Martina se zrovna snažila shodit několik kil (byla zamilovaná, že…), a tak jedla jen zeleninové polévky a nic jiného doma radši neměla.

Když se božský objevil mezi dveřmi, právě dovařila oslnivou směs „mražená zelenina + vývar z kostky“. Chtěla ji nenápadně někam schovat, protože tímto se fakt nechce prezentovat muži, kterého miluje – láska přece prochází žaludkem! Jenže on zavětřil a říká: „Jéé, tady něco krásně voní a já mám děsný hlad!“ Polévku prý chválil asi pětkrát. Martina ale váhala, jestli se má fakt dát dohromady s mužem, který nepozná hnusné jídlo.

Skočme v čase a podívejme se na rozuzlení: už jsou spolu dvaadvacet let a ten dobrý muž stále chválí i připálená vajíčka. Buď ji miluje, nebo je naprosto nenáročný. Nádhera, ne? Dobře, chvíli to nebudu zlehčovat. Sex i láska jen kvetou, když si ti dva spolu umějí spokojeně užívat života. Když žijete dobře, budete se mít nejspíš dobře i v posteli a v kuchyni. Obojí zkrátka organicky patří ke spokojenému životu!

Když se sejdete vpodvečer doma, váš muž se pustí do vaření večeře (je v tom totiž skvělý) a vy zatím odbavíte úkoly s dětmi a poskládáte prádlo vytažené z pračky. Pak si v klidu sednete ke stolu a sníte předloženou specialitku korunovanou sklenkou vína. A šťastná, jak máte šikovného chlapa, už se těšíte, až děti usnou a budete mít chvíli jen pro sebe.

Úplně něco jiného je, když přiletíte domů a v chaosu všech ostatních činností rozvaříte špagety, protože ten váš odmítá cokoli dělat. Přišel totiž (stejně jako vy) z práce a teď snad má právo si aspoň chvilku odpočinout.

Ano, dáte si ty rozvařené špagety, k nim tři sklenice vína na uklidnění, ale žádná erotika z toho nekouká ani omylem, jen ať si něco zkusí, ubožák!

Dobré jídlo, dobrá nálada, pozornost k tomu druhému, smích, pohoda – takto v součtu jsou to afrodiziaka, která uznávám. Taková, co vám zaručí sex i v dlouholetém vztahu, aniž byste museli někomu něco míchat do pití.

Zdravé jídlo rovná se dobrý sex

Kdo umí vařit, bývá energičtější a zdravější, tedy pod podmínkou, že si zjistil aspoň něco o zdravém jídle, takže neservíruje svým blízkým denně nadívaný bůček. Zdraví lidé mají dobrý sex, protože mají dost energie a jejich tělo funguje i do vysokého věku, jak má. Ano, po padesátce mohou přijít potíže (někdy jsou víc psychologické, ale úbytek estrogenu a z něj vyplývající vaginální suchost prostě na psychiku nehodíte). Ale všechny jsou řešitelné, když se nebojíte skočit k doktorovi pro nějaký lokálně působící lék.

Nicméně je jasná věc, že kdo umí sobě i své drahé polovičce přichystat k večeři skvělou rybu s velkým salátem a vychutnat si k ní sklenici ryzlinku, udržuje sebe i toho druhého v dobré kondici. A ono se to pozná. Když se cítíte dobře, snáz vyrazíte na výlet nebo si zahrát tenis, cítíte se lépe ve svém těle, máte pocit, že vám to sluší, rádi chodíte mezi lidi a bavíte se – to všechno je propojené. I s chutí na sex.

Spousta z nás se stydí za své tělo a to je sakra vážná překážka dobrého sexu. Jestli je tedy nějaká souvislost mezi láskou a jídlem prokazatelná i vědeckými metodami, vede právě po této nudně zdravotní linii.

Zamilovali byste se do někoho kvůli jídlu? celkem hlasů: 1 Vlastně ano, umění v kuchyni je jednou z nej vlastností mé partnerky/ mého partnera. 0 %(0 hlasů) Ne, ale lásku a sex jídlem podporujeme, třeba večeří v restauraci. 100 %(1 hlasů) Na to, že jídlo zlepší sex, nevěřím. 0 %(0 hlasů)

Radost v přiměřených dávkách

Atmosféra, kterou si ve vztahu uděláte, zkrátka dohromady zahrnuje všechny tyto zdánlivé maličkosti. Souvisí s tím i množství vypitého alkoholu. Když si ho dáte trošku, uvolní vás a zbaví denního stresu (blaze těm, kdo tuhle pomůcku nepotřebují). Když si ho dáte hodně, na dobrý sex můžete zapomenout (aspoň do doby, než z vás omamná látka vyprchá).

Skvělým afrodiziakem je často jídlo, které uvařil někdo jiný. A to říkám jako ženská, která vaření miluje, kuchařky považuje za nejkrásnější četbu a léta se živila psaním receptů. Strašně ráda denně vařím pro celou rodinu, ale chvíle, kdy se toho chopí někdo jiný, jsou pro mě luxusem. Ať už je to doma v kuchyni, když si můj muž uváže zástěru a začne se ohánět vařečkou a kuchyňským nožem, nebo někde v restauraci, kde můžu vyzkoušet nečekané chuťové kombinace. A ještě si užít toho pocitu, že je o mě pečováno. Nejen zaměstnanci dotyčného podniku, ale hlavně tím, kdo mě tam vzal a stojí mu za to vidět mě odpočatou a v klidu sedící, na dezert se těšící.

Ale pozor, s touto radostí je lepší šetřit, zvlášť na začátku vztahu. Vždycky si vzpomenu na kamaráda, který se po pár měsících rozešel s půvabnou křehkou studentkou a můj neskrývaný údiv uťal slovy: „Hele, já když jsem si v noci v posteli vzpomněl, kolik mě ty večeře stály, tak mě celkem přešla chuť. Nevím, jestli mě nakonec nepoužívala jako náhradu školní jídelny.“ Uff! Ano, každé afrodiziakum je účinné pouze tehdy, když dobře naladí oba milence.