Vezete si na dovolenou erotické hračky? Pozor, ať o ně nepřijdete

Na dovolenou se nelétá jen za odpočinkem. Je to též o zážitcích, inspiraci i romantice. Dost možná se vám v průniku těch množin připomene i sex. Který si třeba budete chtít zpestřit ještě něčím navíc. Jak je to ovšem s erotickými pomůckami u letištní kontroly? Záleží na tom, co a kam chcete pronést.