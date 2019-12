Rady, jak se psychicky nezhroutit nejen z náročného adventního času

Udělejte si rozpis

Vždy, když máte hodně práce, a nevíte, jak skloubit zaměstnání, péči o rodinu a domácnost, vytvořte si jednoduchý harmonogram. Na každý den si napište dva důležité úkoly, co chcete stihnout. Následně připište cca tři věci, které by bylo fajn, kdyby se vám povedly.



Nenadávejte si, když něco nestíháte

V případě, kdy rozpis nezvládáte, nepropadejte panice. Nekárejte sama sebe. Uvědomte si, že za vás nikdo jiný předem určenou práci stejně neudělá. Naopak, v mysli si vzpomeňte na to hezké, co vás potkalo. To, jenž vystřídalo nutné povinnosti. Snažte se na všem špatném najít kousek dobrého.

Méně znamená více

Nikdy na svá bedra nenakládejte mnoho úkolů najednou. Zbytečně se předem vystresujete. Místo, aby práce šla od ruky, bude trvat déle, vykonáte ji s nechutí. I tehdy, kdy zvládnete méně povinností, začnete pociťovat radost, že jste vše „v termínu“ zvládla. Následující záležitosti půjdou lehce. Pak lze náročnost úkolů pomaličku zvyšovat. Ne však na dlouho.

Žádné hrůzostrašné scénáře

Nemějte domněnky, zvláště ty ošklivé. Svět se opravdu nezboří, když se opozdíte s prací, večeří, psaním úkolů, úklidem. Jakmile začnete propadat panice, pusťte si příjemnou muziku, která vás rozhoupe v bocích. Všechny chmury budou rázem pryč. Skvěle funguje také vizualizace chvíle, kdy máte vše hotovo.

Před Vánoci je toho třeba stihnou opravdu mnoho

Pokud patříte k těm, co nutně potřebují mít vše perfektní, ničíte se. Otravujete tím i okolí. Naučte se býti lehce flegmatická. Máte doma trochu nepořádek? No a co? Návštěva vám jistě nebude v domě chodit v bílých rukavičkách a kontrolovat prach na poličkách. Navíc, je to přeci váš domov. Na tom, co si myslí okolí, nesejde. Hlavně, aby vám bylo dobře.

Čas oddychu

Nezapomínejte na vlastní potřeby. Zejména na kvalitní spánek a relax. Do předem sepsaného harmonogramu si poznamenejte alespoň třikrát týdně příjemnou aktivitu, co vás zahřeje na duši. I dvacet minut hýčkání má blahodárné účinky. Nenechte si v době rozjímání nikým rušit.

Odměňte se

A samozřejmě sladká prémie pro vás. Každý týden, pokud budete mít pocit, že se vše alespoň z části povedlo, běžte a udělejte si radost. Může jít o drobnosti. Důležité však je umět si poděkovat.