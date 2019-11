Nikomu nevadí vynést koš. Tak proč se kvůli tomu pořád hádáme?

Takže co se vlastně u vás doma děje, když se pohádáte kvůli vynesení odpadků? Vynést koš zabere maximálně pár minut. Kvůli těm několika minutám se stává, že se doma dostanete do křížku. Pravdou je, že přeplněný odpadkový koš není příčinou konfliktu. Lidé mají podle americké psychoterapeutky tendence prostřednictvím hádek nad domácími pracemi reflektovat svou nespokojenost ve vztahu. A často odmítnutí svého partnera umýt nádobí přisuzují úplně jinou váhu.



Co přesně se tedy děje?

1. Vaše polovička vás zanedbává

Pokud se vám někdy hlavou honila myšlenka, jak vás může mít váš partner rád, když ho ani nenapadne umýt nádobí, kápli jste na jeden z důvodu. Takové chování může vzbuzovat pocit zanedbávání a svým způsobem i zrady. Vždyť vás nechává, abyste všechno to nádobí myla sama! Váš protějšek to však pravděpodobně vůbec takto nevnímá. Příště se tedy v klidu zamyslete nad tím, zda je doopravdy neumyté nádobí důkazem, že na vás partner nemyslí. Možná to jen nedává najevo tímto způsobem.

2. Nejsme si rovni

Milé dámy, vítejte v patriarchátu přímo ve vlastním domově. Vsadili bychom se, že se vám to úplně nelíbí, ale patriarchální systém se velmi silně projevuje právě v našich domácnostech. Zatímco u žen se považuje za samozřejmé, že se budou starat o své děti, u mužů se stejná starost označuje jako hlídání dětí. Jemné nuance naznačují, že se tedy nejde o součást jeho denní rutiny, ale o mimořádnou aktivitu nad rámec jeho povinností. U ženy by se nad tím nikdo neopovážil ani pozastavit.

„Předpokládá se, že žena svůj život tiše obětuje patriarchálnímu systému naší společnosti v roli pečovatelky,“ upozorňuje Millerová. Těžko měnit zajeté koleje. Spousta žen svou společenskou roli, která se od nich očekává, dříve či později přijme. U jiných může padnout kosa na kámen. „Zejména tehdy, když si prožily v minulosti šikanu nebo nerovné chování ohledně svého pohlaví nebo postavy,“ tvrdí psychoterapeutka Laura D. Millerová.

3. Moc a kontrola

U domácího úklidu jsou obvykle oba partneři přesvědčeni, že ten druhý se na ně snaží svalit vinu. Projevuje se to útočnými výtkami typu „Nikdy si po sobě neuklidí ze stolu!“ nebo „Špinavé ponožky nechává vždy ležet na zemi“. Oba chtějí vyhrát, že mají svou pravdu a vina je na opačné straně. Jako výsledek se oba cítí zranění, kritizovaní a ukřivdění.

4. Emoční problémy se promítají do naší domácnosti

Mějte na paměti, že prostředí, ve kterém žijeme, vykazuje známky toho, jak se emočně cítíme. Špinavá koupelna, zaprášené poličky a vršící se nádobí můžeme chápat jako lenost, ale někdy jsou jen naší odpovědí na to, co prožíváme uvnitř. Když nás nic nebaví a necítíme se dobře, tak proč bychom uklízeli? „Můj pacient zjistil, že když je v depresi, přestane se sprchovat a prát. Úzkost se však může projevit i naopak - být posedlým úhledností a čistotou. Ta může být odpovědí na ochromující starosti, které se touto cestou snažíme zvládnout a držet nad svým životem nadále kontrolu,“ dělí se o své zkušenosti z praxe psychoterapeutka Laura D. Miller.

Jak bojovat?

Co Millerová radí jako lék na ukončení žabomyších válek ohledně úklidu? „Když se vy a váš partner začnete hádat nad domácími pracemi, nejdůležitější je uznat, že problém často přesahuje to, co je okamžitě zřejmé.“ Zkuste se zamyslet nad tím, zda některý z výše zmíněných bodů není i váš případ. Už jen toto uvědomění vás posune dál a množství konfliktů se třeba zmenší.