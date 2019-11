Deník americké manželky: Audiokniha zdarma o nevěře ženy v domácnosti

Tina Munviesová by měla mít na starosti pouze úklid, chod domácnosti, manželství, výchovu dětí a společenský život rodiny. Sedí celé dny doma, ztrácí své sebevědomí, utápí se v depresi a není divu, že spadne přímo po hlavě do nebezpečného vztahu, který vnese do jejího života nečekané problémy. To je hlavní dějová linie románu Deník americké manželky z roku 1967.



Autorka Sue Kaufmanová ve svém knižním bestselleru s ironií proniká pod povrch zdánlivě perfektního života americké rodiny z „lepší společnosti“. Stejný přístup je typický pro celou její tvorbu. Publikovat začínala v amerických časopisech, kam umisťovala své povídky. Román Deník americké manželky se později dočkal také filmového zpracování.



Audioknihu čte Simona Postlerová, absolventka herectví na DAMU, která již během studia hostovala v Národním divadle. V roce 1987 zde získala stálé angažmá. Od roku 1992 je členkou Divadla Na Vinohradech. Hrála v mnoha televizních seriálech a inscenacích, jejím oborem je také dabing. Režii a hudbu obstaral Jakub Tabery, mistrem zvuku byl Jan Kacián.



