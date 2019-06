Tvrdohlavá válečnice Vondroušová sbírá tenisky i tenisové trofeje

Tenis začala hrát ve čtyřech letech, ale věnovala se i jiným sportům, i proto ji dnes tenis tak baví. „Není jím přesycená,“ říká k tomu trenér. Jako malá sama pohyb vyhledávala. „Zatímco ostatní děti na kurtu ryly raketami v antuce a pozorovaly všechno kolem, ona zarputile odehrávala balonek,“ prozradila na dceru její maminka, které se nápad dát dceru na tenis prý moc nelíbil. Věděla totiž, že je to drahý sport.

Od fotbalu k tenisu

Markéta prošla všemi olympiádami dětí a mládeže, odmala reprezentovala ve všech možných kategoriích. Je šikovná, shodují se všichni. „Když byla malá, nehrála si s panenkami, ale se sportovním náčiním,“ svěřila se deníku Aha! její maminka Jindřiška Anderlová, která pracuje jako nutriční terapeutka v karlovarské nemocnici.

Podle ní měla Markéta dlouho nejraději fotbalový míč. „Vynikala i mezi kluky. Pak ale na tréninku vyfasovala kopanec do nosu a přednost dostal tenis,“ prozradila na starší dceru bývalá volejbalistka (níže na snímku z roku 2017 s oběma dcerami).

Maky, jak Markétě říká nejbližší okolí, vyrůstala s maminkou, mladší sestrou Julií - která hraje volejbal - a otčímem. Do Sokolova se ráda vrací, i když už dnes žije s přítelem Štěpánem a dvouletým mopsem jménem Brownie v Praze.



Ačkoli nemá moc času na rozmarné holčičí nakupování, vlastní prý na dvě stovky párů tenisek. Sbírá je, má pro ně slabost. „Válí se mi úplně všude, přítel je z toho vynervovaný. Přinesu další pár a on na mě: To už si děláš srandu!“ řekla na sebe deníku Sport.

Tajemství ohnutého kšiltu

Její tělo zdobí několik tetování. Novináři si zatím všimli symbolické věty nad jejím pravým loktem: „No rain, no flowers“ - bez deště květy nerostou. „Ten citát mám prostě ráda. Tetování mám docela dost, ale jsou schovaná,“ prozradila na jedné z pozápasových tiskových konferencí. Na fotografii z pláže, kterou sdílela na sociálních sítích, je patrná ještě stylizovaná busta ženy s rukou podpírající bradu pod levým ňadrem.

Na kurtu je Maky nápadná nejen svou tvůrčí hrou a bojovností, ale také ohnutým kšiltem, který připomíná spíš čepice amerických baseballových hráčů než tenistů. Markéta si ho často mačká k sobě. „Dělám to od té doby, co jsem byla dítě. Je to moje věc. Necítím se dobře, když je kšilt rovný,“ odpověděla novinářům tenisová kometa letošní sezony a dodala, že se jí dokonce stalo, že si kšilt srazila z hlavy raketou.



Pátek 7. 6. 2019 Kurt Simonne Mathieuové: 11:00 Vondroušová (ČR) - Kontaová (26-Brit.)

Relaxuje prý s telefonem v ruce na sociálních sítích, ale i s otevřenou a nejlépe napínavou knihou. „Miluju psychologické thrillery. Třeba Mlčení jehňátek.“



Markéta bude mít 28. června dvacáté narozeniny. A i když si hlídá, co bude jíst a většinou si dopřává hlavně těstoviny, potěší ji prý dort od maminky. „Jako správná máma jí upeču nějaký megadort. Banánový s vaječným koňakem, ten má nejradši,“ přiznala Jindřiška Anderlová. Na ten si ale bude muset Maky ještě pár dní počkat, teď si vychutnává své oblíbené palačinky ve Francii.