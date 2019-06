Vondroušová: Při mečbolu mi ztuhla ruka. Ale teď už se může stát cokoli

Když se daří, tak se daří. Ve všech čtyřech předchozích vzájemných duelech musela Martičové gratulovat k výhře, ale když bylo v sázce nejvíc, uspěla ona. I tím Markéta Vondroušová dokazuje, jak výrazným talentem oplývá.

„Obojí je stejně sladké,“ usmívala se. „Je super, že jsem ji konečně porazila - a zrovna tady.“

Tedy ve čtvrtfinále Roland Garros. Příští soupeřkou 19leté Češky bude ve čtvrtek Britka Kontaová, další z pařížských senzací.

Letos se vám hodně daří, ale nejste sama zaskočená, že vaše forma graduje na grandslamu?

Jsem. Tady je každý zápas strašně těžký, výkony musí být konstantní. Pokaždé k výhře potřebujete top level. Samotnou mě překvapilo, že takhle dokážu hrát už pět zápasů po sobě.

Využila jste až čtvrtý mečbol, je poslední krok skutečně nejtěžší?

Hlavně mi pořád podávala do forhendu, z toho zahrála dobré věci. Měla tam skvělé údery, v krizových momentech hrála hodně dobře a hlavně odvážně - modlila jsem se, ať už to konečně zkazí. Bylo to fakt náročné.

Však i její lob při posledním mečbolu vypadal nebezpečně...

Já hlavně byla překvapená, že na ten úder vůbec dosáhla a ještě z něj zvládla tohle zahrát. Když míček spadl do autu, ulevilo se mi nejvíc na světě.

I proto, že jste jednu možnost duel zakončit ztratila po dvojchybě?

Ono se nestává každý den, abyste měli na dosah semifinále grandslamu. Byla jsem nervózní, ztuhla mi ruka. Ale už tuhle zkušenost mám, takže příště snad budu klidnější.

Ta otázka se teď už nabízí: myslíte si, že můžete vyhrát Roland Garros?

Já nevím. (směje se) Teď už to asi může dopadnout jakkoliv. Zůstaneme čtyři nejlepší z turnaje, uvidíme, jak to kdo zvládne. Mně už přijde, že už je to i o štěstí: komu tam co spadne, a komu zase ne. Pořád jsem zatím v semifinále. Chci si to hlavně užívat, tohle se nestává každý den.

Počítáte s tím, že příští duel s Johannou Kontaovou bude ještě těžší?

Určitě. Já jsem ji viděla dneska hrát se Stephensovou a bylo to docela maso. Zabíjela každý míč, který jí přišel pod ruku. Musím být připravená, že se i tohle může stát. Hraje teď skvěle, je vidět, že si hrozně věří. Nedávno v Římě proti mně taky zahrála neskutečný zápas, třetí set mi to tam pálila tak, že jsem si skoro nesáhla na balon.

Proti Martičové jste většinu duelu odehrála skvěle...

… ale vím, že semifinále bude chtít asi ještě víc. Je už to těžké psychicky i fyzicky, ale zase je super, že na grandslamech máme den pauzu. Takže si člověk stačí odpočinout a zrelaxovat. Je ohromně náročné vyhrát sedm zápasů po sobě.

V prvním setu jste prohrávala 5:6 a 0:40. Víte, že jste pak působila jako v tranzu?

Já vím! Říkala jsem si: Hm, jsem tři setboly dole. Jen jsem se snažila soustředit se na svoji hru, brát to výměnu po výměně. Chtěla jsem hrát agresivněji, protože proti Martičové je to potřeba. Jsem strašně šťastná, že jsem to dotáhla až do konce.

Povězte, kdy jste si naplno uvědomila, že už jste opravdu dobrá tenistka?

Já nevím. Asi teď. Je sice zvláštní tohle o sobě říkat, ale když jsem v semifinále grandslamu…