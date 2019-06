Věkem mladá, tenisem vyspělá. Vondroušová je tváří nové české vlny

Všichni už si chystali dlaně, aby jí mohli zatleskat za excelentní výkon. Všichni cítili, jak je výhra blízko. Jen Vondroušová nikoli.

„Za stavu 6:2, 5:0 jsem vůbec nevěděla, kolik to je... Byla jsem v transu,“ líčila Češka. „Pak jsem si jen říkala: Ty jo, když to teď trefím, mohl by být konec. Takhle je to ale úplně nejlepší. Nepřemýšlet ani nad jednotlivými gamy, ale prostě to hrát míček po míčku.“

Něco podobného je snem všech tenisových koučů, zároveň však vlastností pro hrstku vyvolených. Mít ji v teenagerském věku? Bravo!



Karolína Plíšková si zahrála první čtvrtfinále grandslamu ve 24 letech, Petra Kvitová ve dvaceti.



Vondroušové je pořád jen 19.

„Maky znám na kurtu i mimo něj, celkem si rozumíme. Ona je náš největší talent. Má na hru oko, je přírodňačka. Říkat jí třeba něco k technice není vůbec třeba. Už v jejím věku mi přijde vyzrálá - ví, co má v jaké situaci na kurtu dělat,“ popisuje Barbora Strýcová (33), jež letos s Vondroušovou hrála v deblu.

„To zní super, zvlášť od Báry. Vídáme se, chodíme tady v Paříži spolu i na večeře. Ona je fakt velká hráčka,“ vrací jí komplimenty.

Všechny jsou namístě. Vondroušová ve 4. kole Roland Garros ztratila jen dva gamy a šanci má i v úterý proti Chorvatce Petře Martičové (31. na WTA). Ve hře je semifinále!

Ale pořád to má být jen začátek.

Vím, co chci. A podle toho hraju

Na jejích tiskových konferencích pomalu přibývají zástupci zahraničních médií, jimž Vondroušová vysvětluje, jak těžké pro ni bylo odejít za tenisem ze Sokolova do Prahy či kdo ji učil její vyhlášené kraťasy.

Čistě racionálně její tažení není tak překvapivé. Vondroušová letos byla ve čtvrtfinále v Miami, Římě i Indian Wells, dvakrát porazila Simonu Halepovou. Ale grandslamy působí jako urychlovač děje. Velké počiny se na nich zablýskají ještě více.

„O Indian Wells se říká, že to je pátý grandslam - ale tohle je přece jen Paříž,“ souhlasí Češka. „Nebyla jsem ani nasazená a už jsem bez ztráty setu vyhrála čtyři zápasy. Super.“

Nová česká vlna útočí. Kateřina Siniaková (23) v sobotu šokovala triumfem nad světovou jedničkou Naomi Ósakaovou, velké zlepšení v roce 2019 prožívá i Karolína Muchová (22), finalistka turnaje v Praze.

„Je skvělé, že máme nástupkyně,“ oceňuje Strýcová. Jedna však vyniká nejen tím, že je v Paříži poslední ve hře o titul: „Markéta má od začátku roku skvělou fazonu. A pořád si myslím, že může jít dál než do čtvrtfinále.“

Hlavně díky své komplexnosti. Věk je u Vondroušové v kontrastu s její tenisovou vyspělostí nicneříkající údaj. „Je hrozně těžké jí zabít balon. Výborně vykrývá kurt. Ví, kdy má zaútočit, kdy přejít z defenzivy do ofenzivy. Má výbornou délku úderů, umí voleje. Je proti ní složité zahrát vítězný míč. Má v repertoáru úplně všechno,“ soudí Strýcová.

Z nebe prší radost

Vondroušová teď působí bezstarostně, šťastně. Bolesti kolena jsou fuč, snad napořád. Daří se. Nebe je blankytně modré. „Já tady mám tak ráda palačinky,“ líčí rozverně Vondroušová. „Jinak se docela ráda válím a koukám na nějaké seriály.“ To radostné mládí...

„Když začínáte, je to jiné, než když pak musíte,“ míní Strýcová. „Já to Maky moc přeju. Doufám, že tady půjde co nejdál.“

Už teď by si Vondroušová mohla za odměnu dopřát třeba další tetování. Většinu z nich má skrytých pod oblečením, ale nad pravým loktem můžete číst: No Rain, No Flowers. Tedy že se vždycky nejdřív musí spustit déšť a až pak z toho může vyrůst něco krásného.

Jí zatím v Paříži prší radost.