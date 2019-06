ONLINE: Vondroušovou čeká boj o semifinále, Federer hraje s Wawrinkou

19letá Vondroušová zažívá výtečný turnaj. Na antuce v Paříži dosud neztratila ani set, naposledy si v osmifinále poradila hladce s lotyšskou protivnicí Anastasijí Sevastovovou 6:2 a 6:0.

Postupem do čtvrtfinále překonala svůj dosavadní rekord na grandslamech, kterým bylo osmifinále na loňském US Open. Teď může česká tenistka své maximum ještě posunout.



Markéta Vondroušová - Petra Martičová Sledujte ONLINE od 16:00

„Loni jsem s Curenkovou na US Open osmifinále nezvládla, bylo to takové smolné, hodně velká prohra. Jsem ráda, že jsem to zlomila,“ zářila Vondroušová po poslední vítězné partii.

Je navíc nejmladší Češkou, která se probila mezi nejlepší osmičku na grandslamu. Karolíně Plíškové se totéž povedlo „až“ ve čtyřiadvaceti, Petře Kvitové bylo dvacet.

Proti Martičové je Vondroušová sice mírnou favoritkou, vzájemná bilance ji ale donutí zůstat ve střehu. 28letá Chorvatka ve všech čtyřech střetnutích zvítězila, naposledy zvládla v dubnu obrat na antuce v Istanbulu.

„Prohrála jsem s ní už čtyřikrát, popáté fakt nechci. Doufám, že se to tady zlomí,“ věřila Vondroušová a nezapomněla dodat: „Káje Plíškové dala dvakrát 6:3... Na antuce se cítí nejlíp ze všech povrchů, hraje fakt dobře.“



O semifinále bojují i Federer a Nadal

Stephensová - Kontaová Online reportáž

Na zápas české tenistky však dojde až poté, co na kurtu Suzanne Lenglet odehrají svůj souboj Švýcaři Roger Federer a Stan Wawrinka. První jmenovaný má ve vzájemné bilanci jednoznačnou převahu 22:3, Federer naposledy podlehl Wawrinkovi před čtyřmi lety právě na Roland Garros.

V úterý je na programu ještě jeden duel zkušených tenistů. Loňský vítěz pařížského grandslamu a antukový král Rafael Nadal má v cestě za dvanáctým prvenstvím z Roland Garros Keie Nišikoriho z Japonska. Utkání bude předcházet ženské čtvrtfinále mezi Američankou Sloane Stephensovou a Johannou Kontaovou z Austrálie.