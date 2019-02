I po narození dětí by ženy měly myslet nejdřív na sebe, říká blogerka

„Kdybych se válela a svému tělu nedávala to, co potřebuje, vypadala bych jinak. Chodila jsem cvičit před otěhotněním a chodím i po porodu. Tělo má paměť. Svaly se rychle vrátí tam, kde byly. Takže ta dřina za to stojí,“ sdělila blogerka pro server Daily Mail.

Na svém profilu na sociální síti čelila kritice. Lidé si ji dobírali, že zanedbává děti a nevěnuje se jim.

Nicole ovšem namítá, že se cvičení věnuje jen ve chvílích, kdy děti spí, nebo jsou s tatínkem.

„Nikdy jsem se na ně nevykašlala. A myslím, že když budou mít zdravou a spokojenou matku, jen jim to prospěje,“ pokračovala.

Tvrdí, že až na vytahanou kůži v oblasti břicha její tělo vypadá stejně jako před lety. „Myslím, že jen trocha vytahané kůže je opravdu dobrá daň za dvě úžasné děti. A mohlo to dopadnout jinak. Mohla jsem si stěžovat a být v depresi. Stačilo se na sebe vykašlat a nevěnovat se svému tělu,“ svěřila se.

Nicole se svými dětmi

Nicole říká, že se nevychloubá. Pouze chce svými výroky inspirovat ostatní matky. Ve svém okolí prý pozoruje ženy, které se zanedbávají a veškerý volný čas věnují dětem. To je podle blogerky špatně.

„Rychle se pak dostaví pocit, že jste k ničemu. Že už váš život není tak pestrý a máte pocit, že se vše točí jen okolo ostatních. Matky často zapomínají na to, že i ony mají své potřeby. Alespoň chvíli pro sebe si najděte. A také by si měly uvědomit, že cvičení dokáže zázraky nejen s naším tělem, ale i s psychikou. Jakmile se začnou hýbat, budou se cítit skvěle. To vám zaručuji,“ doplňuje.