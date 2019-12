Čím jste vlastně teď víc? Grafikem, malířem, jazzmanem, spisovatelem nebo rozhlasovým tvůrcem?

Ještě bych měl říct, že už jako dítě jsem uměl dobře cvrnkat pecky třešní po našich slepicích, chodit na chůdách, plivat do dálky, nakreslit hlavu rohaté krávy jedním tahem i do sněhu vyčůrat profil indiána! Ale teď vážně: jsem samozřejmě malíř, to ostatní jsou záliby.