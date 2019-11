Laura Griffin: Oko za oko

První knihu rozhodně ocení milovníci detektivek. Obhájkyně Brynn Holloranová se mezi policajty, zločinci a advokáty cítí jako ryba ve vodě. Dobře vypadající mladá právnička dokáže svým břitkým humorem a kousavými poznámkami v soudní síni vzbuzovat respekt. Svou práci miluje a všichni vědí, že není radno brát ji na lehkou váhu, avšak její osobní život je kapitola sama pro sebe. Bývalý přítel Adam se chystá oženit a Brynn raději tráví veškerý svůj volný čas studováním soudních spisů.

Když se ale z vězení podaří uprchnout zákeřnému sériovému vrahovi, kterého kdysi sama pomohla dostat za mříže, jedno je jisté: Brynn se rázem ocitla ve smrtelném nebezpečí. Krvavý hon za pomstou právě začíná.

Laurence Anholt: Smrt jako umění

I další novinka z nakladatelství METAFORA má kriminální zápletku. Když je slavná umělecká performerka nalezena na vernisáži k vlastní výstavě mrtvá v nádrži plné formaldehydu, podezření okamžitě padne na její nejbližší.

Vedoucí vyšetřovatelkou je Shanti Joyceová, která byla nedávno převelená z Londýna do Yeovilu poté, co její poslední případ nedopadl ani zdaleka tak, jak měl, a navíc se jí rozpadlo manželství. Shanti rychle odhalí, že k vyšetřování bude třeba víc než jen chladná logika, a když jí kolega doporučí Vince Caina zvaného Veggie, Shanti toho podivínského detektiva vyhledá. Oba vyšetřovatelé se ponoří do bohémské komunity a objeví místo plné zášti a žárlivosti. A brzy zjistí, že i přes pokračující vyšetřování, je vrah nejen velmi důmyslný, ale také zdánlivě nepolapitelný. Může se nepravděpodobná dvojice detektivů – pragmatická a nohama pevně na zemi ukotvená Shanti a mysticky založený Cain se svou nevysvětlitelnou intuicí – ukázat jako pravý klíč k dopadení vychytralého vraha?

Paddy Ashdown: Nein! Spiknutí proti Hitlerovi 1935 – 1944

Milovníci historie zase ocení třetí novinku, která čtenáři nabídne netradiční pohled autora za oponu zdánlivě jednotné třetí říše. Odhaluje, že bombové atentáty na Hitlera, jimž se dostalo tolik pozornosti, byly ve skutečnosti jen malou částí mnohem rozsáhlejšího příběhu – příběhu, v němž špičky německého státu využily všech dostupných prostředků, včetně spiknutí, vražd a špionáže, aby zajistily, že Hitler bude poražen. Jejich motivací byla pověst rodné země a udržení liberálních a demokratických hodnot. Pro tyto odvážné spiklence byla současná podoba Evropské unie s ústředním postavením Německa snem, za nějž stojí za to položit život.