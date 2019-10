RECENZE: Z blízké nacistické i dávné byzantské minulosti přijde strach

7:59 , aktualizováno 7:59

Své nové detektivní romány situovali jejich autoři do historie. Němec Volker Kutscher do poměrně nedávné, Řek Panagiotis Agapitos do mnohem dřívější. Oba nabízejí kromě příslušné dávky napětí i leccos k poučení.