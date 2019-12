RECENZE: Když se zabíjí, odnesou to ženy. Od Pekingu po Česko

Pekingský rozparovač

Svou šestidílnou „čínskou“ sérii zakončil skotský autor Peter May ve velkém stylu. Vrah řádící v Pekingu si za oběti vybírá dívky, které vždy brutálně ubije a zohaví. Policista Li Jen, kterého pachatel provokuje zasílanými dopisy, se nemůže zbavit dojmu, že to celé připomíná pověstného Jacka Rozparovače v Londýně.

Pekingský rozparovač autor: Peter May nakladatel: Host překlad: Filip Drlík Hodnocení­: 80 %

Nadřízení na Li Jena tlačí, veřejnost je rozhořčená, stopy prakticky žádné a navíc úřady různými fígly komplikují jeho soužití s americkou patoložkou a jejich synkem.

May poměrně přesně vymezuje skupinu lidí, mezi nimiž by měl být vrah, ale detaily, které by čtenáři pomohly ve vlastním pátrání, dost šetří. Na atraktivnosti to však knize z nakladatelství Host neubírá. A jako bonus tu je spousta zajímavých reálií ze současné Číny.

Vyšší spravedlnost

Stejné nakladatelství nabízí román švédské dvojice Michaela Hjortha a Hanse Rosenfeldta. Také zde jsou obětí mladé ženy, které sadistický pachatel napadá zezadu, píchne jim anestetikum, na hlavu jim nasadí pytel a znásilní je.

Vyšší spravedlnost autoři: Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt nakladatel: Host překlad: Petra Hesová Hodnocení­: 70 %

Když jedna z žen zemře, do vyšetřování jsou vtaženi i policejní psycholog Sebastian Bergman a jeho dcera, kriminalistka Vanja, které pátrání zavede mimo jiné do církevních kruhů.

Napínavé čtení trochu zpomalují obsáhlé pasáže věnované rodinným poměrům, ale tuhle brzdu vynahradí svižné a vtipné dialogy i lehce cynický humor, který je v knihách tohoto typu dost neobvyklý.

Autogram pro vraha

V rybníčku českých autorů krimi je Veronika Černucká štikou. Potvrzuje to i její desátá kniha, v níž soukromá vyšetřovatelka Tara řeší vraždu spisovatelky Sofie, královny romantických příběhů, a následná násilná úmrtí.

Autogram pro vraha autor: Veronika Černucká nakladatel: Moba Hodnocení­: 75 %

Černucká píše věcně a přitom si dokáže s jazykem hezky pohrát, děj umně staví od základů až k překvapivému poslednímu patru a psychologicky výtečně vytváří své postavy, zejména ženské. Platí to jak o Sofii, která, ač oděná do růžových šatiček, se dokáže podívat „jako hladová kobra“, tak o jejích dcerách a především o suverénní Taře. Kouzelný je i náhled do zákulisí českého knižního trhu. Knihu vydala Moba.